В Кыргызстане сформировано руководство нового госучреждения "Кызмат"

В Кыргызстане утверждено руководство нового государственного учреждения "Кызмат". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, заместитель управляющего делами президента КР Алмаз Раимбеков представил коллективу новоназначенных заместителей директора.

Первым заместителем директора стал Азамат Джапаров, за IT-направление будет отвечать Нурлан Айдиев, а Эрнес Досалиев назначен заместителем директора.

Справка: ГУ "Кызмат" создано на базе ГП "Инфоком" и Департамента регистрации населения. Учреждение нацелено на цифровую трансформацию госуслуг, внедрение инновационных IT-решений и повышение качества обслуживания граждан.