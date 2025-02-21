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В Кыргызстане сформировано руководство нового госучреждения "Кызмат"

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В Кыргызстане утверждено руководство нового государственного учреждения "Кызмат". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, заместитель управляющего делами президента КР Алмаз Раимбеков представил коллективу новоназначенных заместителей директора.

Первым заместителем директора стал Азамат Джапаров, за IT-направление будет отвечать Нурлан Айдиев, а Эрнес Досалиев назначен заместителем директора.

Справка: ГУ "Кызмат" создано на базе ГП "Инфоком" и Департамента регистрации населения. Учреждение нацелено на цифровую трансформацию госуслуг, внедрение инновационных IT-решений и повышение качества обслуживания граждан.


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URL: https://www.vb.kg/443180
Теги:
назначение, Кыргызстан
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