Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

В Оше задержан гражданин, пытавшийся дать крупную взятку милиционеру

190  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош задержан гражданин за попытку дачи взятки сотруднику милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

18 февраля 2025 года житель Ош предложил взятку для изменения меры пресечения в отношении обвиняемого по уголовному делу. В результате милиционер обратился с рапортом в Следственную службу УВД города Ош. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 345 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

20 февраля 2025 года сотрудники СВР МВД провели следственно-оперативные мероприятия. В служебном кабинете Службы по противодействию незаконному обороту наркотиков был задержан гражданин А.А. 1988 года рождения при передаче 870 000 сомов.

Гражданин А.А. задержан в качестве подозреваемого и помещён в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443188
Теги:
задержание, Ош, взятка, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  