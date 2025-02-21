В Оше задержан гражданин, пытавшийся дать крупную взятку милиционеру

В городе Ош задержан гражданин за попытку дачи взятки сотруднику милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

18 февраля 2025 года житель Ош предложил взятку для изменения меры пресечения в отношении обвиняемого по уголовному делу. В результате милиционер обратился с рапортом в Следственную службу УВД города Ош. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 345 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

20 февраля 2025 года сотрудники СВР МВД провели следственно-оперативные мероприятия. В служебном кабинете Службы по противодействию незаконному обороту наркотиков был задержан гражданин А.А. 1988 года рождения при передаче 870 000 сомов.

Гражданин А.А. задержан в качестве подозреваемого и помещён в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.