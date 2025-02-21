Азамат Осмонов: В Кыргызстане не хватает более 5000 медицинских кадров

В Кыргызстане остро не хватает медицинских кадров, а качество подготовки специалистов, особенно в частных вузах, вызывает беспокойство. Об этом на заседании коллегии администрации президента заявил начальник управления контроля решений президента и кабинета министров

.Азамат Осмонов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проведенный анализ выявил критическую ситуацию: более 5000 медицинских работников не хватает в стране, при этом количество врачей старше 50 лет, многие из которых пенсионного возраста, составляет более 3200. Ежегодно вузы выпускают около 2000 врачей, но лишь четверть из них идут работать в государственные клиники, что усугубляет дефицит", - отметил Осмонов.

Он подчеркнул, что ключевым фактором для медика является опыт, который в полной мере можно получить лишь в государственных учреждениях. Уход молодых специалистов в частные клиники, где полноценная практика затруднена, создает риск для здоровья пациентов.

"Трагический пример гибели ребенка в 2023 году из-за неопытности стоматолога служит ярким подтверждением этой проблемы", - подчеркнул он.

Для решения проблемы необходимо, чтобы министерства провели детальный анализ рынка труда и создали механизмы, связывающие образование и рынок труда, включая обязательные договоры между работодателями и вузами.

Азамат Осмонов также акцентировал внимание на проблемах экспорта образования и лицензирования медицинских вузов.

"Администрация президента выявила серьезные нарушения и недостатки в этой сфере. Лицензирование зачастую носит формальный характер, игнорируются качественные требования, при этом нехватка материально-технической базы и квалифицированных преподавателей в некоторых частных вузах остается без внимания", - заявил он.

По словам начальника управления были также выявлены факты фиктивного трудоустройства преподавателей сразу в нескольких вузах.

"Требование об обучении иностранных студентов на английском языке повсеместно нарушается. Тестирование показало, что лишь треть преподавателей частных вузов владеет английским на должном уровне",- добавил он.

В заключение Азамат Осмонов подчеркнул, что администрация президента продолжит жесткий контроль за системой медицинского образования и лицензирования, чтобы обеспечить качественную подготовку специалистов и гарантировать безопасность пациентов.