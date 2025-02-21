Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

Азамат Осмонов: В Кыргызстане не хватает более 5000 медицинских кадров

171  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане остро не хватает медицинских кадров, а качество подготовки специалистов, особенно в частных вузах, вызывает беспокойство. Об этом на заседании коллегии администрации президента заявил начальник управления контроля решений президента и кабинета министров

.Азамат Осмонов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проведенный анализ выявил критическую ситуацию: более 5000 медицинских работников не хватает в стране, при этом количество врачей старше 50 лет, многие из которых пенсионного возраста, составляет более 3200. Ежегодно вузы выпускают около 2000 врачей, но лишь четверть из них идут работать в государственные клиники, что усугубляет дефицит", - отметил Осмонов.

Он подчеркнул, что ключевым фактором для медика является опыт, который в полной мере можно получить лишь в государственных учреждениях. Уход молодых специалистов в частные клиники, где полноценная практика затруднена, создает риск для здоровья пациентов.

"Трагический пример гибели ребенка в 2023 году из-за неопытности стоматолога служит ярким подтверждением этой проблемы", - подчеркнул он.

Для решения проблемы необходимо, чтобы министерства провели детальный анализ рынка труда и создали механизмы, связывающие образование и рынок труда, включая обязательные договоры между работодателями и вузами.

Азамат Осмонов также акцентировал внимание на проблемах экспорта образования и лицензирования медицинских вузов.

"Администрация президента выявила серьезные нарушения и недостатки в этой сфере. Лицензирование зачастую носит формальный характер, игнорируются качественные требования, при этом нехватка материально-технической базы и квалифицированных преподавателей в некоторых частных вузах остается без внимания", - заявил он.

По словам начальника управления были также выявлены факты фиктивного трудоустройства преподавателей сразу в нескольких вузах.

"Требование об обучении иностранных студентов на английском языке повсеместно нарушается. Тестирование показало, что лишь треть преподавателей частных вузов владеет английским на должном уровне",- добавил он.

В заключение Азамат Осмонов подчеркнул, что администрация президента продолжит жесткий контроль за системой медицинского образования и лицензирования, чтобы обеспечить качественную подготовку специалистов и гарантировать безопасность пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443189
Теги:
вуз, кадры, Кыргызстан, здоровье, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  