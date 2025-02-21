РКРФ продолжает укреплять энергобезопасность Кыргызстана

Строительство малой ГЭС "Ананьево" в Ак-Суйском районе при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития завершено на 90%. Об этом сообщил глава РКФР Артем Новиков.

Он ознакомился с ходом его строительства на реке Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Проект, реализуемый при поддержке Фонда, призван укрепить энергетическую безопасность Кыргызстана и сократить энергодефицит в регионе.

Общая стоимость проекта превышает $4 млн, из которых более $3,3 млн инвестированы РКФР.

"Эти средства пошли на закупку электрооборудования, турбин и генераторов для гидроэлектростанции. В настоящее время ведется сооружение деривационного канала протяженностью 6 км, из которых уже построено 5 км", - напомнил Артем Новиков.