В Бишкеке отметили День рождения Императора Японии

В Бишкеке прошел торжественный прием по случаю Дня рождения Императора Японии Нарухито, организованный Посольством Японии в Кыргызской Республике. На мероприятии собрались представители правительства, дипломатического корпуса, бизнеса, науки и культуры.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане, господин Года Хидэки поприветствовал гостей и подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Япония и Кыргызстан разделяют ключевые ценности, такие как верховенство права, уважение к суверенитету и территориальной целостности государств. Посол выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между двумя странами и подчеркнул важность совместных усилий для достижения мира и стабильности в регионе.

Посол также обратил внимание на важную роль японских волонтеров, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана. В данный момент в стране трудятся 33 волонтера, активно работающих в различных сферах, таких как здравоохранение, спорт, культура, туризм и информационные технологии.

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров напомнил про визит президента КР Садыра Жапарова в Японию в 2023 году, который стал значимым шагом для укрепления двусторонних отношений. Он подчеркнул, что этот визит способствовал развитию сотрудничества между двумя странами и создал новые возможности для взаимодействия.

Абакиров выразил удовлетворение растущим интересом японских предпринимателей к Кыргызстану. Он отметил, что страна открыта для расширения бизнес-связей и создания условий, способствующих увеличению японских инвестиций в экономику. Заместитель министра выразил уверенность, что экономическое сотрудничество будет развиваться динамично, создавая новые возможности для обеих сторон.

Он также упомянул недавний визит специального советника премьер-министра Японии Акихису Нагашиму, в ходе которого состоялись продуктивные встречи с высшим руководством Кыргызстана и министром иностранных дел.

Торжественное мероприятие завершилось угощением традиционной японской кухней.