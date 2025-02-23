В МДС обсудили последние изменения в налоговом законодательстве

20 февраля состоялась информационная сессия Международного делового совета (МДС) в формате IBC MeetUp на тему "Актуальные вопросы изменений в налоговом законодательстве и администрировании".

Организаторами мероприятия выступили МДС, Министерство экономики и коммерции, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызстана. Во встрече приняли участие члены и партнеры МДС, а также представители государственных органов, дипломатических миссий, что способствует укреплению государственно-частного диалога.

Своевременная встреча

Информирование бизнес-сообщества о последних изменениях в налоговом законодательстве в начале года стало уже доброй традицией МДС.

"В этот раз наша встреча особенно своевременна, поскольку буквально на прошлой неделе был внесен большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Кроме того, ведется работа по сокращению перечня товаров, для которых предусмотрено применение электронных товаротранспортных накладных", - сообщил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Поэтому в ассоциации посчитали необходимым в очередной раз провести мероприятие, где представители профильных госорганов рассказали о последних нововведениях в налоговом законодательстве и ответили на вопросы, интересующие бизнес.

"Как известно, изменения в Налоговом кодексе происходят раз в год, поэтому мы стараемся сразу после того, как их принимают, своевременно информировать бизнес-сообщество", - объяснил Аскар Сыдыков.

Глава МДС рассказал о ближайших мероприятиях, планируемых ассоциацией, в том числе связанных с трудовым законодательством, с введением электронных реестров работников.

С приветственным словом на встрече выступили заместитель министра экономики и коммерции КР Искендер Асылкулов и заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

Налоговая политика

Заместитель главы ГНС Кубанычбек Ысабеков рассказал о последних принятых и планируемых поправках в Налоговый кодекс КР и других вопросах налогового администрирования, а также о результатах проводимой налоговой политики в 2024 году.

В частности, отменены всеобщее декларирование физических лиц, а также "нулевые отчеты". В случае отсутствия налогового обязательства налогоплательщика за отчетный период, по новым требованиям законодательства, предоставление "нулевых" отчетов не требуется.

Освобождены от подоходного налога реализация макулатуры и металлолома. Установлена ставка подоходного налога в размере 1% для таксистов и курьеров.

Введена льгота для торговых сетей при реализации сельскохозяйственной продукции, в виде уплаты 80% НДС по приобретенной продукции у налогоплательщика, прошедшего налоговую регистрацию в качестве сельхозпроизводителя или сельхозкооператива.

Освобожден от уплаты бонуса сельхозпроизводитель при отборе (извлечении из недр) подземных вод, если они используются для сельскохозяйственных нужд.

Переход на единый налог для строительных компаний продлен до 1 июля 2025 года, а также снижена ставка для безналичных расчетов (4% от выручки вместо прежних 6%). В связи с многочисленными вопросами и замечаниями по применению электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) налоговая служба совместно с бизнесом рассматривает вопрос об исключении применения этого документа к большому ряду различного вида товаров по целой цепочке поставок. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, и в ближайшее время будет опубликован доработанный проект изменений.

Опыт стран СНГ

Мария Назарова, директор по налоговым вопросам ТОО Schneider Group, поделилась опытом применения электронных счетов-фактур и электронных товаротранспортных накладных в странах СНГ. Она сообщила об особенностях применения электронного документооборота в разных странах СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Россию, Армению. Например, в России универсальный передаточный документ (УПД) объединяет функции счета-фактуры и товарной накладной, упрощая документооборот.

В Армении единая налоговая система представляет собой комплексное цифровое решение и включает в себя как налоговые, так и таможенные отношения. Правила выписки сопроводительной накладной на товары (СНТ) действуют и в Казахстане, так же, как и перечень товаров, по которым требуется выписка этого документа.

Среди главных преимуществ применения электронных счетов-фактур Назарова назвала моментальную доставку, уменьшение бумажной нагрузки благодаря автоматизации процессов, полную защиту документов, которые хранятся на защищенных серверах.

Упрощена работа с исходными документами, они интегрированы с бухгалтерскими программами. Автоматизированы отчетность по НДС, отчетность по налогу с оборота. При этом ЭТТН не требуется в случае выездной торговли, при использовании общественного транспорта или личного автомобиля для перевозки.

Вопросов много

Официальную часть мероприятия завершила сессия вопросов-ответов. Участников встречи интересовали подробности использования электронных счетов-фактур и товаротранспортных накладных, деятельность по учету сырья для производства на складах, налогообложение при купле-продаже доли в компаниях.

У операторов связи были вопросы об особенности взаимодействия с налоговой службой. Участники обратили внимание, каким образом определяется статус субъектов малого и среднего бизнеса и как это влияет на отчетность. Со стороны дипмиссий были заданы вопросы по местному налогообложению.

Рекомендации по итогам встречи будут направлены в соответствующие госорганы для принятия к сведению и разработке решений по улучшению налогового законодательства.

С презентациями можно ознакомиться по ссылке:

https://ibckg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/corporate_ibc_kg/EtEgLNozj_9LgrFrdrWbI5EBV9oqzMDzZvfF885A9hXG6Q?e=z7sxan