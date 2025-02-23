В России назвали главный итог встречи России и США в Саудовской Аравии

Главным итогом первой встречи России и США в Саудовской Аравии можно считать начало нормализации российско-американских отношений. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) "Высшей школы экономики" Дмитрий Суслов.

"Главный итог встречи - это начало процесса нормализации российско-американских отношений на основе учета США интересов России", - назвал он ключевой результат переговоров.

По словам политолога, особенно важно, что Соединенные Штаты теперь готовы признавать и уважать российские интересы. Последние десятилетия США отказывались прислушиваться к мнению России и могли игнорировать ее. Теперь же происходят фундаментальные изменения американской политики в отношении Москвы, считает Суслов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о результатах встречи России и США в Саудовской Аравии 17 февраля. По его словам, это был "первый шаг" для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям.