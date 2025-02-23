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Новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана стал глава СГБ

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Новым президентом ассоциации футбола был назначен председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Баходир Курбанов. Его кандидатура была предложена 13 февраля и утверждена сегодня.

Новый глава АФУ заявил, что его приоритетами на посту станут развитие футбола в стране, укрепление позиций национального футбола на международной арене и повышение уровня подготовки спортсменов.

Отметим, что на этому посту Баходир Курбанов сменил Абдусалома Азизова, который покинул пост в январе текущего года. Тот возглавлял организацию с 2019 года. В ноябре 2024 года он также заменил Азизова на должности главы СГБ.

Источник: Podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/443211
Теги:
Узбекистан, футбол
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