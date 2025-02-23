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Швыдкой: Уехавшим из России артистам не стоит ждать коллективной амнистии

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Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, "но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход".

В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.

Перспективу возвращения деятелей культуры, уехавших после начала СВО, прокомментировал в октябре народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его мнению, желающие вернуться должны доказать свою нужность стране.


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URL: https://www.vb.kg/443212
Теги:
Россия, артисты эстрады
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