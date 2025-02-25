ПРООН поможет ремесленникам продвигать свой товар - добавлять НДС

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) запускает новую инициативу, направленную на укрепление цепочки добавленной стоимости ремесел в Кыргызстане в рамках проекта "Содействие торговле".

Проект призван повысить производственный и экспортный потенциал традиционных изделий из войлока и кожи, которые пользуются растущим спросом как на зарубежных рынках, так и среди международных туристов.

Выбор ремесленной отрасли основан на результатах всестороннего исследования "зеленых" цепочек добавленной стоимости в Кыргызстане (2023 год). Наряду с натуральным медом, сушеными фруктами, грецкими орехами и приключенческим туризмом, ремесла были определены как приоритетный сектор благодаря их соответствию принципам зеленой экономики, экспортному потенциалу и способности создавать рабочие места. Традиционные ремесла представляют собой устойчивую индустрию с минимальным воздействием на окружающую среду, используя местные ресурсы и навыки, предоставляя экономические возможности, особенно для сельских женщин и молодежи.

Инициатива соответствует национальным приоритетам Кыргызстана, изложенным в ключевых стратегических документах, включая Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы и Программу развития экспорта на 2025–2028 годы. Поддерживая устойчивые отрасли и укрепляя экспортные возможности, ПРООН способствует реализации долгосрочного видения страны в области инклюзивного экономического роста и интеграции на глобальные рынки.

Интеграция традиционных ремесел в туристический сектор позволит создать новые экономические возможности в сельских регионах. Инициатива предусматривает укрепление ремесленных ассоциаций, расширение их международного присутствия, внедрение современных технологий производства и проведение специализированных тренингов для мастеров. Кроме того, будут разработаны цифровые каналы продаж и установлены стратегические партнерства с участниками туристической отрасли для расширения доступа к рынкам. Финансовые механизмы поддержки помогут ремесленникам модернизировать производство, сохраняя традиционные ремесла как важный элемент туристического сектора Кыргызстана.

"ПРООН привержена укреплению местных цепочек добавленной стоимости, которые способствуют устойчивому развитию", - заявила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане. "Расширяя возможности ремесленников, связывая их продукцию с туризмом и создавая доступ к международным рынкам, мы сохраняем богатое культурное наследие Кыргызстана и одновременно способствуем инклюзивному экономическому росту в сельских сообществах, особенно для женщин и молодежи".

Инициатива также повысит конкурентоспособность кыргызских ремесленных изделий на мировых рынках, особенно в Европе, где войлочные изделия получают преимущества в рамках программы Общей системы преференций (GSP+). Связывая ремесленников с туристическими операторами, такие традиционные ремесла, как изготовление войлока, обработка кожи и вышивка, не только сохранят культурные традиции, но и станут катализатором экономической активности в сельских районах.

Учитывая, что большинство безработных женщин в Кыргызстане проживают в сельской местности, укрепление ремесленных цепочек добавленной стоимости открывает путь к самозанятости и генерации доходов, сокращая гендерные диспропорции и улучшая уровень жизни домохозяйств.

Данная инициатива является частью пятой фазы регионального проекта "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии. Проект охватывает Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, продвигая "зеленые" цепочки добавленной стоимости для повышения экономической конкурентоспособности и содействия гендерно-чувствительной диверсификации в ответ на изменяющиеся рыночные тенденции. Приоритетное внимание к устойчивым секторам, таким как ремесла, позволяет ПРООН вносить вклад в создание более устойчивых и инклюзивных экономик в регионе.