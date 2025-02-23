Поражение от "Вест Хэма" ставит под угрозу титульные амбиции "Арсенала"

Погоня ФК "Арсенал" за титулом в премьер-лиге понесла серьёзный удар в матче 26-го тура АПЛ после поражения со счётом 1-0 от ФК "Вест Хэм" на стадионе Эмирейтс.

Несмотря на доминирование во владении мячом "Арсенал" не смог прорвать оборону "Вест Хэма", а единственный гол во втором тайме стал решающим.

Этот обескураживающий результат оставляет "Арсенал" в уязвимом положении в борьбе за титул, при этом их соперники постепенно сокращают отставание. После этого матча "Арсенал" занимает второе место в таблице АПЛ (53 очка). "Вест Хэм" занимает 16-ю строчки (30 баллов).

Поражение поставило под вопрос стабильность команды, так как сезон подходит к своему завершению. То есть "Арсеналу" предстоит быстро восстановиться, если они хотят остаться в борьбе за чемпионский титул.