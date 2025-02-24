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Дела начнут продвигаться быстрее. Гороскоп с 24 февраля по 2 марта

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В понедельник завершает ретроградное движение Марс и переходит в прямое движение, а потому дела начнут продвигаться быстрее, можно браться за новые проекты. А в завершении недели, в воскресенье, 2 марта, Венера начинает ретроградное движение, что может отражаться на личных отношениях. Продлится ретроградное движение Венеры до 13 апреля и в это время не желательные косметологические операции. Возможно возобновление давних дружеских и личных отношений. Появится возможность признаться в чувствах, если однажды такой шанс упустили. В это же время повышается риск возобновление давних конфликтов и тяжб. Важно заняться проработкой давних отношений. И ещё одним важным событием недели станет Новолуние, которое состоится в последний день календарной зимы, 28 февраля, в 3 часа 44 минуты московского времени.

Овен – волнения и неуверенность развеются после искренних бесед с руководством и любимым человеком. Недоброжелатели потеряют влияние, а доверие в отношениях восстановится. Благоприятное время для оформления важных документов. Возможны неожиданные финансовые поступления и удачные сделки. Интуиция поможет вам правильно распорядиться деньгами и выбрать выгодные вложения.

[b]Телец[/b] – разберитесь в событиях последних дней: это поможет отличить правду от вымысла, сократить ненужные траты и избавиться от ненадёжных людей в окружении. Улучшится самочувствие, приятное известие принесёт радость, а отложенная поездка оправдает ожидания. Деловые предложения откроют новые перспективы, а сотрудничество с партнёрами позволит реализовать смелые идеи.

Близнецы – закулисные интриги подошли к концу, и пришло время подвести итоги. Некоторые тайны всплывут наружу, заставив вас решить, стоит ли сохранять отношения или лучше расстаться. Грамотно выбранная тактика приведёт к карьерному росту и увеличению доходов. Вложения в перспективные проекты и разумные покупки окажутся выгодными.

Рак – долгие размышления приведут вас к первому шагу на пути к восстановлению отношений, и результат вдохновит на дальнейшие действия. Если прошлое осталось в прошлом, то неожиданный комплимент от незнакомца может стать началом нового романа. Благоприятный период для бизнеса и учёбы: вовремя принятые решения помогут занять желаемую позицию. Удачно пройдут покупки и важные деловые переговоры.

Лев – вы пересмотрите свои приоритеты, направив финансы и усилия в нужное русло. Возможна смена работы или появление дополнительных источников дохода. Размеренный ритм жизни позволит найти время для заботы о здоровье и внешности. Встреча с начальством приведёт к позитивным изменениям в карьере и урегулированию бюрократических вопросов.

Дева – вернувшись к старым увлечениям и планам, вы найдёте душевное равновесие и восстановите давние связи. Совместный досуг с друзьями и любимым человеком сблизит вас ещё больше. Деловое предложение откроет перспективы для новых проектов и дальних поездок. Решение развиваться профессионально окажется верным шагом.

Весы – возрастёт потребность в душевном комфорте и близком общении. Поддержка родных и друзей поможет справиться с тревогами. Улучшится самочувствие, а вдохновение вернёт силы для обновления интерьера и решения бытовых задач. Внезапно возникшие идеи могут привести к дополнительным источникам дохода.

Скорпион – полученное известие поможет вернуть упущенные возможности: состоятся важные встречи и поездки. Откровенный разговор укрепит доверие и взаимопонимание. Не бойтесь воплощать в жизнь смелые идеи – даже один шанс из ста может привести к успеху. Возможны перспективные деловые союзы, которые положительно повлияют на вашу карьеру.

Стрелец – вы наконец поймёте, что пытались донести до вас близкие. Разрешив старые разногласия, сможете быстро навести порядок в делах и создать гармонию в доме. Хорошее время для покупок – можно обновить гардероб или выбрать подарки к праздникам. Новые идеи помогут преодолеть застой в бизнесе.

Козерог – отдохнув от напряжённого ритма, вы сможете объективно оценить причины недавних сложностей. Попытки исправить ситуацию в работе и учёбе принесут успех. Удачные события поднимут настроение и вдохновят вас на поступки во имя любви. Возможны интересные поездки и приятные встречи.

Водолей – нереалистичные идеи останутся позади, уступая место практичным и выгодным решениям. Это приведёт к росту доходов и укреплению семейной гармонии. Отличное время для ремонта, крупных покупок или удачных сделок с недвижимостью .Но от поспешных инвестиций всё же лучше воздержаться, дабы не испытывать судьбу.

Рыбы – избегайте рискованных предприятий, особенно связанных с карьерой. Ваша энергия будет полезна в развитии, обучении и новых знакомствах. Откровенный разговор поможет вам осознать истинные чувства и, возможно, возродить былые отношения. Переступив через внутренние ограничения, вы обретёте уверенность и достигнете новых высот.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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