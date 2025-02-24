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В Джалал-Абаде ветеранов поздравил с праздником военный оркестр

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- Светлана Лаптева
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В Джалал-Абаде ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Дня защитника Отечества поздравили Ассоциация "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области, Ассамблея народов Кыргызстана, Совет ветеранов войны Баткена, ветераны военных действий в Афганистане и духовой оркестр ВЧ 7704 МВД КР.

Ветеранам были вручены поздравительные письма и продуктовые наборы от генерального консульства РФ в Оше и Русского дома в Оше.

Ветеранов поздравил председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Каныбек Тилекеев. Поблагодарил за мужество, героизм и стойкость в нелегкие военные годы.

Руководитель Ассоциации "Славянская диаспора "по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко вручил медали 80-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Поздравления и внимание стали приятной неожиданностью для ветеранов.

В этом году ветеранам Джумаеву Мамасали и Далиеву Мурзе исполнилось по 100 лет.

По завершению праздничного мероприятия духовой оркестр ВЧ 7704 МВД КР поздравил участников ВОВ, исполнив Марш "Прощание Славянки" и День Победы.

Поздравления получил также генерал -майор, ветеран войны в Афганистане Рашид Урозматов.


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URL: https://www.vb.kg/443254
Теги:
ветераны, Джалал-Абадская область
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