В Джалал-Абаде ветеранов поздравил с праздником военный оркестр

В Джалал-Абаде ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Дня защитника Отечества поздравили Ассоциация "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области, Ассамблея народов Кыргызстана, Совет ветеранов войны Баткена, ветераны военных действий в Афганистане и духовой оркестр ВЧ 7704 МВД КР.

Ветеранам были вручены поздравительные письма и продуктовые наборы от генерального консульства РФ в Оше и Русского дома в Оше.

Ветеранов поздравил председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Каныбек Тилекеев. Поблагодарил за мужество, героизм и стойкость в нелегкие военные годы.

Руководитель Ассоциации "Славянская диаспора "по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко вручил медали 80-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Поздравления и внимание стали приятной неожиданностью для ветеранов.

В этом году ветеранам Джумаеву Мамасали и Далиеву Мурзе исполнилось по 100 лет.

По завершению праздничного мероприятия духовой оркестр ВЧ 7704 МВД КР поздравил участников ВОВ, исполнив Марш "Прощание Славянки" и День Победы.

Поздравления получил также генерал -майор, ветеран войны в Афганистане Рашид Урозматов.