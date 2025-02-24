В Таласской области прокуратура вернула государству 14,73 га земли

В Айтматовском районе Таласской области выявлен факт незаконной передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства установлено, что участок площадью 14,73 га, расположенный на территории Кара-Бууринского айыл окмоту, был незаконно передан частному лицу.

В результате принятых мер земельный участок, стоимость которого оценивается в 6 млн 838 тыс. сомов, возвращен в государственную собственность.