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В Таласской области прокуратура вернула государству 14,73 га земли

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В Айтматовском районе Таласской области выявлен факт незаконной передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства установлено, что участок площадью 14,73 га, расположенный на территории Кара-Бууринского айыл окмоту, был незаконно передан частному лицу.

В результате принятых мер земельный участок, стоимость которого оценивается в 6 млн 838 тыс. сомов, возвращен в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/443256
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область
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