Главы правительств Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между председателем кабинета министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым и премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также ход реализации договоренностей по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Подчеркнута важность регулярного диалога и обоюдная заинтересованность в укреплении добрососедских отношений и партнерства в свете предстоящих совместных мероприятий.