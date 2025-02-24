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Главы правительств Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор

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- Бактыгуль Акжолова
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Состоялся телефонный разговор между председателем кабинета министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым и премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также ход реализации договоренностей по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Подчеркнута важность регулярного диалога и обоюдная заинтересованность в укреплении добрососедских отношений и партнерства в свете предстоящих совместных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/443257
Теги:
правительство, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, кабмин
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