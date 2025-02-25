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Зимние тесты F1: Бахрейн готов встретить команды благоприятной погодой

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпионат мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" готовится к первой официальной сессии сезона 2025 года, когда команды и гонщики возвращаются на трассу для зимних тестов на Международном автодроме Сахир в Бахрейне, которые пройдут с 26 по 28 февраля. Пока болельщики с нетерпением ждут возвращения Макса Ферстаппена и всего пелотона, погодные условия сыграют важную роль в подготовке команд к новому сезону.

По последним прогнозам, в Бахрейне ожидаются оптимальные условия для тестов: температура будет колебаться в диапазоне от 15°C до 18°C. Осадки маловероятны, что позволит командам провести полноценные тестовые сессии без погодных помех.

Пустынная трасса, известная своим теплым и сухим климатом, уже несколько лет подряд служит идеальным местом для зимних тестов. Стабильные условия позволяют инженерам настраивать болиды и оценивать их производительность без вмешательства внешних факторов.

Пока команды готовятся к испытаниям своих новых машин, внимание всего мира приковано к действующему чемпиону Максу Ферстаппену и остальным гонщикам – кто окажется сильнейшим перед стартом сезона? С благоприятной погодой на горизонте зимние тесты обещают стать важным этапом подготовки к Гран-при Бахрейна.


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URL: https://www.vb.kg/443273
Теги:
гонки, Бахрейн
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