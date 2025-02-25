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Кыргызстан и Египет укрепляют торгово-экономические связи

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Посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Королевстве Саудовская Аравия господином Ихабом Абу Сарии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-египетского взаимодействия. Был подчеркнут рост торговых отношений между двумя странами.,Кроме того, дипломаты с удовлетворением подчеркнули позитивную динамику развития всего комплекса двусторонних отношений, включая политико-дипломатический вектор, а также торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.,Также на встрече были изучены способы продвижения взаимодействия на более высокий уровень в соответствии с общими интересами и целями, а также подтверждена обоюдная готовность к наращиванию сотрудничества, учитывая имеющийся потенциал двух государств.

Марипов, обозначив роль региона в текущей международной повестке, сообщил о выдвижении кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности на период 2027-2028 годы.,В свою очередь, Ихаб Абу Сарии констатировал конструктивный характер партнёрства Кыргызской Республики и Арабской Республики Египет. Он отметил, что стороны имеют хорошее взаимодействие как на двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в частности ООН, Организация исламского сотрудничества и др.


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URL: https://www.vb.kg/443283
Теги:
Египет, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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