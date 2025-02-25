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В Аламединском районе 100 трансформаторов пройдут капитальный ремонт

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Аламединская районная электрическая сеть Чуйского предприятия электрических сетей филиала ОАО "НЭСК" в 2025 году  проведет капитальный ремонт 100 трансформаторов и 40 километров воздушных линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кроме того, энергетики проведут работы по техническому обслуживанию 743 единиц трансформаторных подстанций, 1124 километров воздушных линий.

Эти работы проводятся для обеспечения потребителей Аламединского района качественной электроэнергией и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии. Напомним, что энергетики ежегодно с 1 марта по 1 ноября проводят подготовку для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

 В 2024 году энергетиками Аламединского РЭС произведен капитальный ремонт 107 трансформаторных подстанций и 47 км воздушных линий электропередач, из них 710 трансформаторных подстанций проведено техническое обслуживание.

Для справки: Аламединская районная электросеть обслуживает 67 сел,  43 071 абонента проживающих в новостройках. Из  43071 абонента 40050 абонентов являются бытовыми, 3021-производственными.

Граждане могут обратиться в колл-центр по вопросам электроснабжения по следующим номерам:

1209, 105

0772-001209, 0702-001209, 0556-001209 (круглосуточно)


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URL: https://www.vb.kg/443286
Теги:
Аламудунский район, Чуйская область, электричество
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