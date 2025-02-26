Бывший главный чекист Казахстана назвал Дональда Трампа агентом КГБ

В конце прошлой недели сотрудник советских и казахских спецслужб, генерал-майор, бывший председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован советской контрразведкой. Произошло это якобы еще в 1987 году во время визита бизнесмена в СССР. Мусаев утверждает, что служил тогда в шестом Управлении КГБ СССР в Москве, занимавшемся вербовкой бизнесменов из капиталистических стран.

"Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом ''Краснов''",

- сообщил он у себя в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Этой записью к моменту написания материала поделились свыше двух тысяч раз. Комментаторы размышляли о правдивости слов Мусаева, сопоставляли факты из его биографии (в открытых источниках нет упоминаний о его службе в шестом управлении КГБ). Кто-то из пользователей даже отметил под постом официальный аккаунт ФБР.

Альнур Мусаев - бывший приближенный первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2007 году он стал резким критиком его режима и перебрался в Вену, получив статус политического беженца. На родине бывший чекист был заочно осужден за создание организованной преступной группировки, подготовку насильственного захвата власти и шпионаж.

Мусаев активно ведет соцсети и уже не в первый раз пишет о Трампе - в 2018 году он утверждал, что тот "относится к категории идеально вербуемых людей", и что у России есть компромат на президента США. Ни о каком агенте Краснове ранее казахстанский генерал-майор не упоминал.

"Видимо, Альнур Альжапарович решил поиграть в старую игру и напомнить о себе миру, а может, его попросил кто-нибудь из его европейских кураторов", - прокомментировал нынешнее заявление Мусаева казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Местные СМИ эту тему развивать не стали, российские - тоже, а западные, на которые в первую очередь было рассчитано откровение, в подавляющем большинстве его проигнорировали.

Исключением стал британский таблоид The Mirror. Комментируя заявление Мусаева, издание привело слова Энтони Скарамуччи, который в 2017 году недолго занимал должность руководителя по коммуникациям Белого дома, о том, что на президента, по его мнению, оказывается таинственное "воздействие". Скарамуччи не стал уточнять, в чем оно заключается, добавил лишь: "Я не знаю, почему все так происходит".

Статья о якобы завербованном президенте также была опубликована на американском сайте The Daily Beast, однако оттуда ее, как пишут, оперативно удалили. Зато тему охотно подхватили в соцсетях, в частности, в X (бывшем Твиттере), где появился хэштег krasnov и много сгенерированных нейросетью картинок.

Для многих комментаторов не подкрепленных ничем слов бывшего казахстанского чекиста оказалось достаточно для обвинений Трампа в работе на Кремль. За последние тридцать с лишним лет подобные слухи возникали не единожды, но всякий раз сходили на нет. Хотя бы потому, что сам факт вербовки без предъявления личного дела Краснова доказать невозможно, зато самому стать фигурантом судебных разбирательств - вполне реальная перспектива.

Источник: Фергана