Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.10 - 92.10

В Кыргызстане планируют открыть кыргызско-российский миграционный центр

157  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров встретился с руководством Департамента экономической политики и развития города Москвы при правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы возможности открытия представительства Многофункционального миграционного центра в Кыргызской Республики, а также договорились о совместных действиях для реализации данного проекта.

В своей речи министр отметил, что открытие Представительства Многофункционального миграционного центра для российской стороны в Кыргызстане имеет важное значение, так как наши граждане в большинстве своем хорошо владеют русским языком, обладают определенными

компетенциями и навыками, что во многом упрощает взаимодействие между работником и работодателем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443289
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  