В Кыргызстане планируют открыть кыргызско-российский миграционный центр

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров встретился с руководством Департамента экономической политики и развития города Москвы при правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы возможности открытия представительства Многофункционального миграционного центра в Кыргызской Республики, а также договорились о совместных действиях для реализации данного проекта.

В своей речи министр отметил, что открытие Представительства Многофункционального миграционного центра для российской стороны в Кыргызстане имеет важное значение, так как наши граждане в большинстве своем хорошо владеют русским языком, обладают определенными

компетенциями и навыками, что во многом упрощает взаимодействие между работником и работодателем.