В Бишкеке высадили 250 хвойных деревьев

В рамках благоустройства проспекта Чынгыза Айтматова на месте старых деревьев, будут посажены новые – клёны. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в рамках проекта, 22 февраля 2025 года, хвойные деревья вдоль проспекта пересадили по четырем районам столицы.
В общей сложности специалисты муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" пересадили 250 хвойных деревьев, 50 из них высадили в парке "Адинай", а остальные распределили по четырем районам города Бишкек:
- В Ленинском районе на территории национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" высажены 40, на территории школы №102 – 10 саженцев можжевельника;
- В Октябрьском районе в детском саду №57 и в школе №112 высадили 50 деревьев;
- В Свердловском районе деревья высажены вдоль улицы Киргизская.
- В Первомайском районе посадка хвойных деревьев прошла в школе №108.
Отметим, что по проспекту Ч.Айтматова проведут работы по благоустройству зеленых зон, а также планируется строительство велосипедной дорожки.