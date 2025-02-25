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В Бишкеке высадили 250 хвойных деревьев

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В рамках благоустройства проспекта Чынгыза Айтматова на месте старых деревьев, будут посажены новые – клёны. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках проекта, 22 февраля 2025 года, хвойные деревья вдоль проспекта пересадили по четырем районам столицы.

В общей сложности специалисты муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" пересадили 250 хвойных деревьев, 50 из них высадили в парке "Адинай", а остальные распределили по четырем районам города Бишкек:

- В Ленинском районе на территории национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" высажены 40, на территории школы №102 – 10 саженцев можжевельника;

- В Октябрьском районе в детском саду №57 и в школе №112 высадили 50 деревьев;

- В Свердловском районе деревья высажены вдоль улицы Киргизская.

- В Первомайском районе посадка хвойных деревьев прошла в школе №108.

Отметим, что по проспекту Ч.Айтматова проведут работы по благоустройству зеленых зон, а также планируется строительство велосипедной дорожки.


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URL: https://www.vb.kg/443295
Теги:
деревья в Бишкеке
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