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Парк Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева завален мусором (фото)

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- Светлана Лаптева
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Территория парка Победы в селе Пригородном, заложенного фронтовиками и семьями погибших в 1945 году, брошена на произвол судьбы. Новые скамейки и качели варварски поломаны, а по всему парку и на спортплощадке разбросан мусор. Елки, высаженные в прошлом году, засохли, а ограждение детской площадки выломано. Об этом редакции vb.kg сообщили родственники Героя Советского Союза, летчика Исмаилбека Таранчиева.

Напомним, парку Победы в селе Пригородном несколько лет назад, еще перед тем, как он был передан городу, было присвоено имя Исмаилбека Таранчиева.

"Мало того, что с нами никто не хочет поговорить о том, какова теперь будет судьба парка. Оставят ли имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева парку или нет, так и сам парк находится в безобразном состоянии!

Судя по всему, парк городу не нужен! За порядком никто не смотрит, детская и спортивная площадка завалены мусором, вандалы выломали деревянные доски из установленных в прошлом году скамеек, елки засохли. Только за такой вандализм уже полагается административное наказание! Но в парке нет камер наблюдения, и нет пункта милиции.

Поражает равнодушие и властей, и самого населения. Люди продолжают приходить, качают детей на качелях, никто не хочет прибраться, никто не бьет тревогу. Откуда такое отношение? И это в год 80-летия Победы? То есть на митингах красивые слова говорим, а на деле? Мы требуем привести парк в порядок. Это просто неуважение", - говорят родственники Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.


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URL: https://www.vb.kg/443307
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