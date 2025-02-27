Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер.

"Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", - говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине.

Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

Источник: news.mail.ru