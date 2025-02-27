Артем Дзюба может стать игроком "Кайрата"

Известный российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Владелец алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев подтвердил факт переговоров с 36-летним форвардом.

"Мы давно знакомы с Артемом, находимся в контакте. Сейчас все зависит от его решения", - заявил Боранбаев.

Однако возможный переход Дзюбы вызывает противоречивые мнения. Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела скептически оценил этот трансфер, заявив, что футболист уже не в лучшей форме и не сможет усилить команду в Лиге чемпионов. В то же время экс-наставник "Актобе" Дмитрий Парфенов напомнил, что ранее в "Кайрате" успешно играли такие звезды, как Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, и считает переход Дзюбы возможным.

На данный момент нападающий выступает за российский "Акрон", с которым подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Будущее Дзюбы в Казахстане остается неопределенным, но интерес "Кайрата" к опытному форварду очевиден. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.