Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.05 - 92.05

Артем Дзюба может стать игроком "Кайрата"

327  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Владелец алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев подтвердил факт переговоров с 36-летним форвардом.

"Мы давно знакомы с Артемом, находимся в контакте. Сейчас все зависит от его решения", - заявил Боранбаев.

Однако возможный переход Дзюбы вызывает противоречивые мнения. Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела скептически оценил этот трансфер, заявив, что футболист уже не в лучшей форме и не сможет усилить команду в Лиге чемпионов. В то же время экс-наставник "Актобе" Дмитрий Парфенов напомнил, что ранее в "Кайрате" успешно играли такие звезды, как Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, и считает переход Дзюбы возможным.

На данный момент нападающий выступает за российский "Акрон", с которым подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Будущее Дзюбы в Казахстане остается неопределенным, но интерес "Кайрата" к опытному форварду очевиден. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443323
Теги:
Казахстан, Россия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  