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"Барселона" и "Атлетико" устроили голевую феерию на Кубке Короля

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- Самуэль Деди Ирие
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Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Атлетико Мадрид" устроили настоящий футбольный спектакль, сыграв в первом матче полуфинала Кубка Короля. Этот поединок подарил болельщикам все – ранние голы, камбэки, ошибки в обороне и драматичную развязку в концовке.

Фееричный первый тайм

"Атлетико" ошеломил хозяев с самого начала, забив два быстрых гола. Хулиан Альварес открыл счет уже на 1-й минуте, воспользовавшись ошибкой защиты, а Антуан Гризманн удвоил преимущество мадридцев уже на 6-й минуте.

Однако "Барселона" быстро пришла в себя и ответила ударом на удар. Педри сократил отставание на 19-й минуте, а уже через две минуты Пау Кубарси сравнял счет, вызвав бурю эмоций на трибунах. Каталонцы продолжили атаковать, и Иниго Мартинес вывел команду вперед на 35-й минуте, замкнув подачу с углового. К перерыву счет стал 3:2 в пользу хозяев.

Второй тайм: невероятная концовка

После перерыва "Барселона" усилила давление и, казалось, закрепила свое преимущество, когда Роберт Левандовски забил четвертый мяч на 74-й минуте.

Но "Атлетико" показал характер. Марко Льоренте сократил разрыв на 84-й минуте, вернув интригу, а Александр Серлот сотворил чудо, сравняв счет в добавленное время, подарив команде Диего Симеоне ничью 4:4 перед ответной встречей.

Что дальше?

Теперь судьба путевки в финал решится в ответном матче, который пройдет 2 апреля 2025 года на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде.

Сумеет ли "Барселона" воспользоваться преимуществом выездных голов, или "Атлетико" доведет свой камбэк до победного конца? Ответ узнаем совсем скоро!


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URL: https://www.vb.kg/443325
Теги:
футбол, Испания
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