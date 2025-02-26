Более 300 человек оформили сделки с недвижимостью без налоговой справки

В первый день запуска автоматизированной системы в бишкекском филиале ГУ "Кадастр" свыше 300 человек смогли оформить сделки с недвижимостью без предоставления справки об отсутствии налоговой задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с 24 февраля 2025 года изменился принцип работы в рамках взаимодействия между Государственной налоговой службой и государственным учреждением "Кадастр".

Благодаря интеграции информационных систем Налоговой службы и регистрационного органа по недвижимости (ГУ "Кадастр") с указанной даты гражданам больше не потребуется обращаться в налоговые органы для получения справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество.

Теперь информация о наличии или отсутствии налоговой задолженности будет автоматически доступна в "Кадастре". В случае долга продавцы недвижимости сразу получат сведения о его сумме и возможностях онлайн-оплаты. Для этого сотрудники регистрационного органа выдадут налогоплательщику код оплаты, который формируется автоматически. Оплатить долг можно в мобильном приложении Salyk.kg; в личном кабинете налогоплательщика; через мобильный банкинг или банковские отделения. После погашения задолженности сделку можно будет оформить незамедлительно.

Благодаря разработанной системе обмена данными между двумя ведомствами, процесс передачи сведений об оплате задолженности в налоговые органы занимает не более 20 минут. Ранее процедура занимала 2 дня.

Напомним, председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов принял решение об отмене обязательной справки об отсутствии задолженности по налогам при сделках с недвижимостью в целях упрощения бюрократических процедур и снижения коррупционных рисков.