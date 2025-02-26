ГКНБ задержал в Бишкеке казахстанца, обвиняемого в двойном убийстве

В Бишкеке задержали гражданина Республики Казахстан А.Р.А., 1991 года рождения, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления (двойное убийство).

Согласно имеющейся информации, А.Р.А. 29 октября 2018 года в городе Балхаш Карагандинской области Республики Казахстан совершил убийство супругов.

А.Р.А. с целью избежания уголовной ответственности в конце 2018 года незаконно пересёк государственную границу Кыргызской Республики в районе города Токмок Чуйской области.

24 февраля казахстанец был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.