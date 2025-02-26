Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.05 - 92.05

ГКНБ задержал в Бишкеке казахстанца, обвиняемого в двойном убийстве

206  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержали гражданина Республики Казахстан А.Р.А., 1991 года рождения, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления (двойное убийство).

Согласно имеющейся информации, А.Р.А. 29 октября 2018 года в городе Балхаш Карагандинской области Республики Казахстан совершил убийство супругов.

А.Р.А. с целью избежания уголовной ответственности в конце 2018 года незаконно пересёк государственную границу Кыргызской Республики в районе города Токмок Чуйской области.

24 февраля казахстанец был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443345
Теги:
ГКНБ, Интерпол, задержание, Казахстан, убийство, Бишкек, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  