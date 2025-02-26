В Баткене началось строительство стадиона на 100 тысяч зрителей

Сегодня, 26 февраля, в рамках указа Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы" в городе Баткен состоялась церемония закладки капсулы нового футбольного стадиона.

В мероприятии приняли участие президент Кыргызского футбольного союза (КФС) Камчыбек Ташиев, полпред Президента КР в Баткенской области, представители мэрии города Баткен и местные жители.

Современный футбольный центр

Новый стадион рассчитан на 10 000 зрителей и включает в себя современную спортивную инфраструктуру, способствующую развитию футбола:

- Общая площадь – 100 000 квадратных метров;

- Основная футбольная арена, соответствующая международным стандартам;

- Три тренировочных поля и четыре мини-футбольные площадки;

- Система освещения, позволяющая проводить матчи в вечернее время;

- Гостиничный комплекс на 100 мест для молодых и профессиональных футболистов;

- Парковка на 200 автомобилей.

Важный шаг для будущего футбола

Этот стадион станет первым крупным футбольным объектом в Баткенской области. Его открытие не только поспособствует развитию футбола в регионе, но и будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Кроме того, арена создаст условия для проведения областных и республиканских спортивных мероприятий.

Современный спортивный комплекс не только украсит город Баткен, но и станет прочной основой для будущего кыргызского футбола.