В Баткене началось строительство стадиона на 100 тысяч зрителей

Сегодня, 26 февраля, в рамках указа Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы" в городе Баткен состоялась церемония закладки капсулы нового футбольного стадиона.
В мероприятии приняли участие президент Кыргызского футбольного союза (КФС) Камчыбек Ташиев, полпред Президента КР в Баткенской области, представители мэрии города Баткен и местные жители.
Современный футбольный центр
Новый стадион рассчитан на 10 000 зрителей и включает в себя современную спортивную инфраструктуру, способствующую развитию футбола:
- Общая площадь – 100 000 квадратных метров;
- Основная футбольная арена, соответствующая международным стандартам;
- Три тренировочных поля и четыре мини-футбольные площадки;
- Система освещения, позволяющая проводить матчи в вечернее время;
- Гостиничный комплекс на 100 мест для молодых и профессиональных футболистов;
- Парковка на 200 автомобилей.
Важный шаг для будущего футбола
Этот стадион станет первым крупным футбольным объектом в Баткенской области. Его открытие не только поспособствует развитию футбола в регионе, но и будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Кроме того, арена создаст условия для проведения областных и республиканских спортивных мероприятий.
Современный спортивный комплекс не только украсит город Баткен, но и станет прочной основой для будущего кыргызского футбола.