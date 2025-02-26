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МИД: Гражданка КР, пострадавшая от насилия в Турции, вернулась домой

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- Назгуль Абдыразакова
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Гражданка Кыргызстана, пострадавшая от семейного насилия со стороны гражданина Турции, вместе с ребёнком благополучно вернулась на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, 21 января 2025 года в Генеральное консульство Кыргызстана в Анталье поступила информация о факте избиения кыргызстанки её супругом - гражданином Турции.

После вмешательства дипмиссии и переговоров с правоохранительными органами Турции в тот же день ребёнок, находившийся у родителей супруга, был передан матери.

Об инциденте ранее на своей странице сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.


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URL: https://www.vb.kg/443349
Теги:
МИД, семейное насилие, Турция, Кыргызстан, Помощь
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