МИД: Гражданка КР, пострадавшая от насилия в Турции, вернулась домой

Гражданка Кыргызстана, пострадавшая от семейного насилия со стороны гражданина Турции, вместе с ребёнком благополучно вернулась на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, 21 января 2025 года в Генеральное консульство Кыргызстана в Анталье поступила информация о факте избиения кыргызстанки её супругом - гражданином Турции.

После вмешательства дипмиссии и переговоров с правоохранительными органами Турции в тот же день ребёнок, находившийся у родителей супруга, был передан матери.

Об инциденте ранее на своей странице сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.