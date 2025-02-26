Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.05 - 92.05

В Бишкеке задержали 150 женщин в ходе операции "Притон"

147  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проведена профилактическая операция под наименованием "Притон". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов проверили ряд объектов, включая сауны, гостиницы и квартиры, которые могут быть использованы для ведения незаконной деятельности.

В результате рейда было задержано около 150 женщин, занимающихся предоставлением интимных услуг. С каждой из них были проведены профилактические беседы, а также осуществлены соответствующие следственные мероприятия. В дальнейшем, с целью предупреждения повторных правонарушений, женщинами будет проведена дополнительная работа с психологами и социальными службами.

Кроме того, в ходе профилактического мероприятия было раскрыто 166 различных фактов преступления, были найдены 9 без вести пропавших лиц, и раскрыт один факт содержания притона.

В отношении девушек было составлено 10 административных протоколов по статье 109-2 "Занятие проституцией" Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443350
Теги:
задержание, проституция, рейд, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  