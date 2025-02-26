В Бишкеке задержали 150 женщин в ходе операции "Притон"

В Бишкеке проведена профилактическая операция под наименованием "Притон". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов проверили ряд объектов, включая сауны, гостиницы и квартиры, которые могут быть использованы для ведения незаконной деятельности.

В результате рейда было задержано около 150 женщин, занимающихся предоставлением интимных услуг. С каждой из них были проведены профилактические беседы, а также осуществлены соответствующие следственные мероприятия. В дальнейшем, с целью предупреждения повторных правонарушений, женщинами будет проведена дополнительная работа с психологами и социальными службами.

Кроме того, в ходе профилактического мероприятия было раскрыто 166 различных фактов преступления, были найдены 9 без вести пропавших лиц, и раскрыт один факт содержания притона.

В отношении девушек было составлено 10 административных протоколов по статье 109-2 "Занятие проституцией" Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.