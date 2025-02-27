МДС провел встречу представителей бизнес-сообщества с главой кабмина

Международный деловой совет (МДС) организовал встречу в формате бизнес-завтрака представителей бизнес-сообщества с председателем кабинета министров - руководителем Администрации Президента КР Адылбеком Касымалиевым.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей ведущих бизнес-ассоциаций и предпринимателей, а также представители Администрации Президента КР и правительства.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, касающиеся улучшения бизнес-климата, поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и снижения административных барьеров, а также обменялись идеями по дальнейшему развитию экономики и улучшения делового климата в стране.

"Такие встречи с представителями бизнес-сообщества будут проводиться ежеквартально. Это позволит поддерживать эффективный диалог между государственными органами и деловыми кругами по решению актуальных вопросов", - сказал Адылбек Касымалиев.

Формат бизнес-завтраков таков, что нет необходимости сразу предоставлять ответы или комментарии. Бизнес общался напрямую с главой правительства, задавая самые насущные вопросы. Ответы и комментарии на некоторые из них будут даны позже, возможно, будут приниматься какие-то протокольные поручения.

"Самое главное здесь – всех нас выслушать. Потому что эта площадка не только для обсуждения проблем, а для помощи правительству, в том числе и кадровым потенциалом, экспертизой", – сказал глава МДС Аскар Сыдыков.

На встрече он озвучил ряд вопросов и предложил ряд инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране.

Рыночная экономика и развитие конкуренции. Провести анализ нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности, принятых за период 2020-2024 гг. на предмет их соответствия принципам рыночной экономики, конкуренции и внести необходимые предложения по приведению данных нормативных актов в соответствие с указанными принципами.

В части индикаторов эффективности работы налоговой службы, таможенной службы, правоохранительных и надзорных органов в МДС тоже подготовили предложения, а именно: какие индикаторы международных рейтингов можно внедрить в нашей стране для оценки качества этих госорганов, в том числе на основе таких международно признанных показателей, как Paying Taxes (B-Ready) (простота и скорость уплаты налогов), Open Budget Index (прозрачность налоговой политики), Trust in Government Index (доверие бизнеса), Logistics Performance Index (LPI) (простота таможенных процедур), Trade Facilitation Indicators, ОЭСР (скорость оформления товаров), Corruption Perceptions Index (CPI) (уровень коррупции).

Международные отчеты. В МДС часто сообщали, что все основные рекомендации содержатся в международных отчетах. Практически по каждому направлению, по каждой отрасли есть отчеты международных организаций, разработанные за последнее десятилетие, и там есть свои рекомендации.

"Предлагаем провести свод отчетов этих международных организаций и посмотреть, какие из них исполнены, какие нет и почему. Потому что там как раз содержатся системные предложения по улучшению инвестиционного климата и условий ведения бизнеса – как общих, так и отраслевых. Может быть, не все из них применимы, но полезно использовать накопившиеся наработки", – сообщил глава МДС.

Защита частной собственности и инвестиций. МДС предлагает установить ответственность госорганов и должностных лиц по возмещению материального морального и вреда, причиненного в результате необоснованного уголовного преследования тем лицам, которые имеют право на реабилитацию.

Организационные меры. Бизнес надеется, что будет реализована инициатива создания Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Президента КР.

"В этот совет могут быть включены все устойчивые ассоциации, международные финансовые институты и другие профильные организации, а секретариатом выступит Администрация Президента, которая может такие решения эффективно претворять в жизнь. И если такие заседания будут ежеквартально, мы сможем на них постоянно вносить свои вопросы и с участием Президента", – сказал Аскар Сыдыков.

Дисциплинарная и административная ответственности госорганов за необоснованное бездействие при выдаче разрешительной документации. В лицензионно-разрешительной системе предусмотрены соответствующие нормы, но в случае, если те или иные бумаги или согласования не выдаются, потом никто не несет ответственности и все процессы тормозятся.

Оценка деятельности госорганов и госкомпаний. Летом 2024 года МДС разработал аналитическую справку по государственному участию в экономике Кыргызской Республики, которую также направил в госорганы.

"Надеемся, этот документ примут во внимание и будут разработаны соответствующие распорядительные меры, как повысить эффективность госкомпаний", – сообщил Аскар Сыдыков.

Кроме того, в МДС есть целый пакет рекомендаций по зеленой экономике, по Цифровому кодексу, а также по целому ряду других секторов, в частности, по пищевой промышленности, финансовому рынку, торговле, горнодобывающей отрасли и сфере услуг.

Бизнес-ассоциациями были даны предложения по агропромышленному комплексу, легкой промышленности, строительству, электронной коммерции, сфере финансов, транспорта, логистики, связи, торговли и другим отраслям экономики. По итогам встречи планируется составление соответствующих протокольных поручений кабинета министров для решения вопросов, озвученных предпринимателями.