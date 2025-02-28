Андрей Белов: "Один пояс, один путь" интегрируется с ЕАЭС через Кыргызстан

Трансконтинентальные грузопотоки между Китаем и Европой продолжают расти, но их эффективность зависит от того, как транзитные страны внедряют инновации. В 2025 году в центре внимания - Кыргызстан и Туркменистан, которые, несмотря на сложный рельеф и геополитику, становятся ключевыми звеньями модернизированного Шёлкового пути. Что имеется в виду, разбираемся вместе с экспертом Андреем Беловым.

Мы все являемся свидетелями глобальных перемен, происходящих в мире прямо сейчас, какое влияние это оказывает на транспортный сектор Средней Азии?

События последних месяцев сильно меняют грузовой трафик во всем мире. На мой взгляд, востребованность Шёлкового пути возросла кратно, и не только для Китая. Особую значимость приобретают маршруты, проходящие через Кыргызстан и Туркменистан, а также их пропускная способность и скорость прохождения грузов. Оба государства делают ставку на национальные электронные платформы.

Кыргызстан продолжает разработку системы, интегрированной с таможнями ЕАЭС, чтобы сократить время обработки документов. Туркменистан в рамках порта Туркменбаши готовится к внедрению электронной платформы для автоматизации учёта грузов.

Китай уже внедрил новые технологии, связанные с таможенными и налоговыми преференциями для экспортеров – это Бондовые зоны. Они играют все возрастающую роль в экономике Китая, позволяя экспортно-ориентированным предприятиям, возвращать НДС еще до пересечения товарами государственной границы КНР. В Кыргызстане зона "Нарын" позволяет проводить предварительную очистку грузов до их прибытия на границу. В Туркменистане аналогичные зоны в Ашхабаде и Туркменбаши обеспечивают временное хранение без уплаты пошлин, ускоряя транзит.

Какие ресурсы, на Ваш взгляд, нужно задействовать странам Средней Азии, чтобы успевать за происходящими на глобальном уровне изменениями?

События пандемийного периода 2020-2022 годов показали, что, используя определенные технологии, можно существенно ускорить транспортировку грузов, достигая уровня "Бесшовной логистики". Бесшовная логистика –это такой способ обработки грузов и сопроводительных документов в международных грузоперевозках, который позволяет осуществлять на маршруте следования перегрузки и про-хождение границ, без потери времени.

Автотранспортные компании, при международных грузоперевозках, используют смену подвижного состава, что обусловлено международными правилами, визовыми ограничениями и наличием разрешений (Дозволов). В Кыргызстане, действующие таможенные терминалы, сильно не дотягивают до уровня китайских и европейских, что негативно влияет на скорость и "бесшовность" грузоперевозок. Требуется модернизация имеющихся терминалов, а также строительство новых, для увеличения объемов грузоперевозок.

Туркменистан, как часть "Серединного коридора" (альтернативный маршрут в об-ход традиционных транзитных стран), развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. Здесь грузы перегружаются на паромы без задержек, благодаря автоматизации и единой цифровой системе учёта.

Также, идет активное развитие ж/д терминала на станции Акяйла, которая развивается в паре с иранским ж/д терминалом Инче-Бурун, и является узловой станцией Восточной ветки МТК "Север-Юг".

Скорость - это важный критерий, но не пострадает ли от этого качество?

Эти опасения имеют место быть, однако есть сбалансированное решение – это создание "Зелёных коридоров" Шёлкового пути. Они связаны не только с эко-логией, но и с автоматизированным оформлением грузов при прохождении государственных и таможенных границ государств. Создание "Зеленых коридоров", позволит существенно сократить время прохождения таможенных процедур на маршрутах следования Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан. Фундаментом для создания "Зеленых коридоров" становится единая электронная логистическая платформа, интегрированная с национальными цифровыми системами, а ключевым инструментом являются электронные навигационные пломбы. Они позволяют покрыть все риски, связанные с контрабандой и повреждениями перевозимого груза, а также позволяют исключить несанкционированный доступ к грузу. Уже не-сколько лет, страны ЕАЭС внедряют электронные навигационные пломбы, данные с которых поступают напрямую в таможенные службы, что исключает человеческий фактор.

Увеличение грузопотоков, это не только новые возможности, но и риски. Как застраховаться от них?

Риски и возможности, всегда идут рука об руку. Кыргызстан, будучи членом ЕАЭС, активно участвует в проекте "Единое окно", объединяющем данные таможни, налоговой и транспортных компаний. Это сократило время прохождения границ на 25%. Туркменистан, не входящий в ЕАЭС, тем не менее синхронизирует свои цифровые системы с международными стандартами, включая электронные сертификаты происхождения.

Страхование грузов также цифровизируется. В обоих государствах тестируются смарт-контракты на блокчейне: выплаты страховок активируются автоматически при фиксации нарушений электронными цифровыми системами. Например, по-вреждение груза при перегрузке в порту Туркменбаши фиксируется системой, и компенсация поступает в течение часа.

Какие узловые точки, особо выделяются на маршрутах Шёлкового пути?

Китайский проект "Один пояс, один путь" (ОПОП) интегрируется с ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь построена новая дорога Балыкчи - Ош, которая безусловно станет ключевым звеном транспортного коридора Китай-Европа. Узловой точкой Шелкового пути в Кыргызстане, становится город Балыкчи.

Туркменистан же, сосредоточен на стыковке коридоров "Восток-Запад" (Китай–Европа) и МТК "Север-Юг" (Россия–Иран), где узловыми точками становятся порт Туркменбаши и ж/д терминал Акяйла.

Интеграция ОПОП и ЕАЭС, в сфере международных грузоперевозок, возможна на базе единой электронной логистической платформы, к которой будут подключены все три узловые точки: Балыкчи, Акяйла и Туркменбаши.

Подводя черту, можно суммировать:

Оба государства, несмотря на различия, движутся к созданию единой электронной платформы для узловых точек Шёлкового пути. Кыргызстан фокусируется на инте-грации с ЕАЭС, Туркменистан - на цифровизации Каспийских маршрутов.

Однако остаются проблемы: в Кыргызстане - нехватка финансирования для полной цифровизации горных КПП, недостаточное развитие инфраструктуры в узловых точках Шёлкового пути; в Туркменистане - ограничения из-за закрытости экономики. Тем не менее, роль Кыргызстана и Туркменистана в перевозках Китай-Европа будет расти, особенно на фоне санкционных рисков других маршрутов.

Таким образом, Шёлковый путь XXI века - это не только инфраструктура, но и "цифровой мост" Евразии, где даже небольшие страны вроде Кыргызстана и Туркменистана становятся критически важными игроками.