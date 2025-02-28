В Ноокенском районе начаты работы по восстановлению пастбищ

В целях улучшения состояния пастбищ в Ноокенском районе Джалал-Абадской области стартовал посев семян пастбищных трав на деградированных участках.

Было распределено 8101 кг семян пастбищных трав (разнотравья рыхлого, овсяницы и овсяницы луговой).

Мероприятия проводятся совместно со специалистами айыл окмоту, муниципального предприятия и местных пастбищепользователей. Все работы выполняются вручную на участках, где использование семенной техники невозможно.

Благодаря благоприятным погодным условиям, посев осуществляется ежедневно без потерь, что позволяет добиться максимальной эффективности. Перед началом посевных работ в каждой области были организованы обучающие тренинги по агротехнике посева. Участники получили необходимые знания и навыки для успешного выполнения задач

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Данные меры направлены на восстановление экологического баланса, повышение продуктивности пастбищ и улучшение условий для животноводства в регионе.