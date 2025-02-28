Мёд как залог успеха: как пчеловод превратил мечту в процветающий бизнес

"Любой успех начинается с мечты, но для её воплощения нужны упорство и понимание рынка", – говорит Марат Галиев, продолжатель дела своего отца Асхата Галиева, который посвятил пчеловодству более 40 лет. Сегодня Марат управляет компанией "Bee Company" в Караколе под брендом "Нектар" – бизнесом, который из семейной пасеки вырос в успешное предприятие, экспортирующее мёд в Китай, ОАЭ, Россию, Японию и Саудовскую Аравию.

Ключ к успеху компании – бескомпромиссное качество продукции. Марат подчёркивает важность строгого контроля на всех этапах производства: от выкачки мёда до проверки его влажности и зрелости, чтобы исключить порчу. Это позволяет "Нектару" укреплять репутацию на международных рынках. Сегодня компания делает ставку на экологию и конкурентоспособность, расширяя ассортимент – цветочный, липовый, гречишный мёд – и осваивая новые направления, такие как производство восковых изделий, прополиса и маточного молочка для косметической и фармацевтической индустрии.

"Инвестиции в бренд и упаковку – это не просто эстетика. Покупатели ценят экологичные и оригинальные решения, – отмечает Марат. – А сотрудничество с местными ресторанами, кафе и магазинами открывает новые возможности для роста". Дополнительным источником дохода стало производство ульев и товаров для пчеловодов, что укрепляет позиции компании на рынке.

Мёд из Кыргызстана высоко ценится за рубежом: около 62% произведённого объёма перерабатывается и экспортируется. Однако отрасль сталкивается с вызовами – фальсификацией продукции, недостатком технологий и финансирования, а деградацией пастбищ.

Решить эти проблемы помогает проект ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемый правительством Финляндии. Программа поддерживает экспортоориентированных производителей, создавая "зелёные" рабочие места и развивая цепочки добавленной стоимости (ЦДС) мёда.

"Bee Company" – один из лидеров проекта. Благодаря поданной заявке на грант компания получила технологичное оборудование (вакуумный гомогенизатор, насос-дозатор, ванна-фильтр), которое позволяет производить крем-мёд – продукт с улучшенной текстурой, вкусом и ароматом. Проект дал возможность участия на тренингах по пищевой безопасности, анализу рынка сбыта, использование в производстве зеленых технологий. Это открывает доступ к новым клиентам и повышает привлекательность продукции на рынке.

"Мы помогаем производителям совершенствовать навыки, модернизировать производство и внедрять стандарты, такие как HACCP и ISO 22000, чтобы выходить на глобальные рынки, – говорит Гульмира Маматова, программный специалист ПРООН. – Укрепление кооперации между участниками ЦДС мёда повышает качество продукции и экспортный потенциал, принося пользу всей отрасли".

История Марата Галиева – это пример того, как семейное дело, подкреплённое инновациями и поддержкой, может стать драйвером экономического роста и устойчивого развития.

В проект по усилению ЦДС меда на конкурсной основе отобрано 6 микро-малых средних предприятия (ММСП) с целью увеличения их объемов производства и экспорта, создания рабочих мест, увеличения доходов, выхода на новые рынки, а также внедрения международных стандартов качества/систем менеджмента качества. Так же отобрано 120 пчеловодов, взаимодействующих с отобранными ММСП по переработке и экспорту меда. Проект направлен на повышение их производительности и создания новых рабочих.

В рамках проекта предусмотрен комплексный подход и повышение уровня воздействия на развитие как на институциональном, так и на местном уровнях. Предусмотрена поддержка различных участников цепочки добавленной стоимости меда, включая фермеров-пчеловодов, компании экспортеров, операторов услуг и местные органы власти. Особое внимание будет уделено вопросам включения женщин и людей с инвалидностью, а также экологической устойчивости.

ПРООН реализует пятую фазу регионального проекта "Содействие торговле в странах Центральной Азии", который финансируется Правительством Финляндии. Проект направлен на оказание поддержки странам Центральной Азии в обеспечении инклюзивного и устойчивого роста за счет продвижения "зеленых" цепочек добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности экономик трех стран. Проект способствует формированию более жизнестойких, безопасных и учитывающих гендерную проблематику экономических структур посредством диверсификации экономики и адаптации к новым рыночным и потребительским тенденциям.

Ожидается, что реализация проекта приведет к созданию не менее 120 рабочих мест, включая для женщин в сельской местности. Проект также обеспечит повышение потенциала предприятий по переработке и экспорту меда, а также операторов услуг. Обучение бенефициаров по работе с онлайн-площадками и платформами электронной коммерции также будет осуществлено.

Укрепление цепочки добавленной стоимости натурального меда реализуется в рамках проекта ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии при консультационной поддержке "TES-центр".