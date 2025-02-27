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Столичная мэрия установила штрафы для "зайцев" в общественном транспорте

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек в муниципальном общественном транспорте проводятся рейдовые мероприятия по проверке оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе рейда специалисты проверяют оплачивают ли пассажиры за проезд в транспорте. В случае выявления фактов неуплаты за проезд, пассажиры будут оштрафованы в рамках действующего законодательства.

Так, согласно 8 пункта статьи 199 Кодекса КР о правонарушениях неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, а равно нарушение правил пользования городским общественным транспортом - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/443371
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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