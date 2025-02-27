Столичная мэрия установила штрафы для "зайцев" в общественном транспорте

В городе Бишкек в муниципальном общественном транспорте проводятся рейдовые мероприятия по проверке оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе рейда специалисты проверяют оплачивают ли пассажиры за проезд в транспорте. В случае выявления фактов неуплаты за проезд, пассажиры будут оштрафованы в рамках действующего законодательства.

Так, согласно 8 пункта статьи 199 Кодекса КР о правонарушениях неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, а равно нарушение правил пользования городским общественным транспортом - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1000 сомов).