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На Иссык-Куле россияне пострадали в драке, один скончался

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- Бермет Таалайбекова
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23 февраля в милицию поступило сообщение из районной больницы о том, что двое граждан России с тяжелыми травмами были доставлены в хирургическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, мужчины Р.А. (1991 г.р.) и его знакомый М.В. (1989 г.р.) из города Балыкчы были травмированы на месторождении западнее села Чырпыкты. Во время инцидента, когда они распивали спиртные напитки, между ними и неизвестным мужчиной русской национальности (примерно 50-55 лет) возникла драка. В результате конфликта М.В. (1989 г.р.) получил ножевое ранение в живот, а его младший брат М.В. (1992 г.р.) - в бедро.

М.В. (1992 г.р.) скончался от полученной травмы, а его брат был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК КР. В ходе расследования был установлен подозреваемый Л.А. (1972 г.р.), ранее судимый, который был арестован. На месте происшествия были найдены очки задержанного и нож, относящиеся к преступлению.

Л.А. полностью признал свою вину, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443374
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, Россия, убийство
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