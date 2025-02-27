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Камчыбек Ташиев: Дорога Торт-Кочо на границе стала нейтральной

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Дорога Торт-Кочо, из-за которой были раздора, обрела статус нейтральной. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал на объединенном заседании профильных комитетов Жогорку Кенеша.

По его словам, дорога Торт-Кочо составляет 10 метров и по обе стороны от дороги были определены безопасные участки по 15 метров. Итого: 40 метров дороги получили статус нейтральной.

"Эта дорога не принадлежит ни Кыргызстану ни Таджикистану. В международных переговорах есть понятие нейтральный. Этот участок будут использовать обе стороны. Никто не может перекрыть этот участок. Все меры безопасности соблюдены. Вопрос дороги Торт-Кочо решен подобным образом",- сказал Ташиев.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/443384
Теги:
граница, Камчыбек Ташиев
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