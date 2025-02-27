В январе 2025 года "Альянс Алтын" заплатил более 1 млрд сомов налогов

Компания "Альянс Алтын", реализующая проект ТЗРК "Джеруй", подвела итоги деятельности за январь 2025 года.

Только за первый месяц текущего года компания перечислила в бюджет Кыргызской Республики налоговые выплаты на сумму 1 млрд 10 млн сомов. Отчисления от выручки за продажу золота составили 782,8 млн сомов. В рамках обязательств по развитию местной инфраструктуры на финансирование Фондов развития Таласской области, Таласского района и сельской управы Шумкар-Уя направлено 58 млн сомов.

Отметим, всего с 2015 года по январь 2025 года компания "Альянс Алтын" совершила налоговые выплаты на сумму 25 млрд 347 млн сомов, а налоги от выручки в период с 2021 года по январь 2025 года составили 18 млрд 865 млн сомов.

На предприятии ТЗРК "Джеруй" работают 803 человека, из которых 72% являются жителями Таласской области. Значительная часть сотрудников – 249 человек – представители сельской управы Шумкар-Уя.

Компания продолжает выполнять экологические обязательства. В январе 2025 года в рекультивационный фонд направлено 1 млн 826 тысяч сомов (с начала реализации проекта на эти цели пошло 64 млн 480 тысяч сомов), за использование поверхностных вод перечислено 2 млн 372 тысячи сомов (с начала реализации проекта - 118 млн 804 тысячи).

Проводятся регулярные мероприятия по контролю за экологической безопасностью, включая мониторинг очистных сооружений, системы водоотведения и контроля за отходами. В рамках наблюдений за хвостохранилищами было установлено отсутствие воды в контрольных скважинах. В связи с участившимися случаями появления диких животных на территории вахтового лагеря для сотрудников проведен инструктаж по охране окружающей среды.

24 января 2025 года компания организовала ознакомительную экскурсию для 21 депутата местного кенеша сельской управы Шумкар-Уя. В ходе визита они ознакомились с производственным процессом, ходом строительства хвостохранилища и условиями проживания вахтового персонала.

Компания "Альянс Алтын" продолжает развивать проект ТЗРК "Джеруй", обеспечивая налоговые поступления, рабочие места и выполнение экологических обязательств.