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Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов

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- Самуэль Деди Ирие
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Вчера, 27 февраля 2025 года, в рамках подготовки к турниру UFC 315 состоялась первая дуэль взглядов между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и претенденткой Манон Фиоро. Встреча прошла в напряжённой атмосфере, демонстрируя серьёзный настрой обеих спортсменок перед предстоящим поединком.

Поединок запланирован на 10 мая 2025 года и станет со-главным событием вечера в Монреале.

Напомним, Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс в сентябре 2024 года, победив Алексe Грассо единогласным решением судей. В свою очередь, Манон Фиоро в марте 2024 года одержала победу над Эрин Блэнчфилд, продлив свою победную серию до 12 боёв.

Фиоро ранее неоднократно заявляла, что Шевченко избегает боя с ней, однако чемпионка без колебаний приняла вызов и готова подтвердить своё превосходство в октагоне.

Турнир UFC 315 обещает быть насыщенным: главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

Следите за обновлениями и смотрите видео дуэли взглядов на официальных страницах UFC в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/443416
Теги:
Валентина Шевченко
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