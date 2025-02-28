Гражданам КР в РФ разрешили урегулировать статус до апреля 2025 года

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации, совместно дипломатическими миссиями стран СНГ, приняло участие во встрече с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентиной Казаковой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на встрече была обсуждена практическая реализация указа президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому гражданам иностранных государств, находящимся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, предоставлена возможность до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение.

Казакова, комментируя реализацию постановления правительства России, согласно которого с 30 июня 2025 года предусмотрено заблаговременное (за 72 часа) уведомление иностранными гражданам о своем намерении прибыть в Россию, информировала что процедура на первоначальном этапе будет являться добровольной. При этом, решение о пропуске или отказе во въезде в Россию будет приниматься непосредственно на границе.

По данным, российской стороны, по состоянию на конец 2024 года на миграционный учет поставлено 379 949 граждан Кыргызстана. При этом на сегодняшний день более 83000 граждан включены в реестр контролируемых лиц, то есть находятся на территории Российской Федерации без законных оснований.

Министерство вновь обращает внимание граждан КР на новшества в миграционном законодательстве России и, в случае нахождения себя в указанном списке (Реестр контролируемых лиц), рекомендует незамедлительно обратиться в территориальные органы МВД РФ и урегулировать свое пребывание.