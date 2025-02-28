Кто в Кыргызстане разыграет баткенскую карту?

Делимитация государственной границы с Таджикистаном окончательно завершена. 27 февраля проекты соглашений по границе, включающие собственно договор о госгранице, соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог, соглашение об обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам, одобрили депутаты Жогорку Кенеша. Главный "виновник" этого поистине исторического события, генерал-полковник Ташиев, подробно ответил на все интересующие общественность вопросы…

И, как всегда, нарвался на недовольство некоторых особо озабоченных. Которые, как и в случае с Кемпир-Абадом, затянули старую песню о разбазаривании кыргызских территорий и о том, что "что-то здесь нечисто".

Удивительное дело. Когда десятилетиями вопрос границ не решался, постоянно приводя к кровопролитным столкновениям в Баткенской области, - было много нареканий в адрес бывших президентов. Не могут, дескать, раз и навсегда разобраться и подставляют под удар собственный народ. Когда в 2021 году решением приграничных вопросов вплотную занялся Ташиев, кое-кто обещал поставить ему памятник, если у него всё получится. У него получилось. И теперь некие заинтересованные принялись подталкивать бочку, пытаясь покатить её на председателя ГНКБ…

Пограничный спор между Кыргызстаном и Таджикистаном – наследие времён СССР. Длится он с тех пор, как в 1924 году произошло размежевание Центральной Азии на отдельные государства. Как размежевали – так размежевали. Грубо говоря – как попало. Тем, кто в этом виноват, уже ничего не предъявишь. Но неопределённость границ вызывала бесконечные конфликты. Большинство стычек происходило из-за водных и земельных ресурсов. Конфликт утихал, потухал, стороны садились за стол переговоров.

Первые серьёзные переговоры проводились при Аскаре Акаеве в 2002 и 2003 годах. Толку от них было – ноль. Сторонам не удалось договориться абсолютно ни о чём. В 2009 году, в эпоху Курманбека Бакиева, вроде бы были достигнуты соглашения по отдельным участкам границы и даже подписаны какие-то документы. Однако ни один из них в итоге не претворился в жизнь. Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков в разное время встречались со своим таджикским коллегой и старались выяснить отношения. Без видимых результатов.

Почему так? Говоря об успехе Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова с противоположной стороны, таджикский политолог Косими Бекмухаммад отмечает: нынешнее руководство Кыргызстана смогло предотвратить вмешательство заинтересованных внутренних кругов.

И в этот раз с границами ничего могло бы не получиться, если бы президент и глава ГКНБ Кыргызстана брали пример со своих предшественников и шли на поводу у провокаторов, выдающих себя за патриотов.

Вспомним, сколько неодобрительных возгласов со всех сторон раздавалось, когда компанию бузотёров закрыли по "кемпир-абадскому делу". Были там и стенания по поводу отсутствия свободы слова, и обвинения Жапарова и Ташиева в авторитаризме и создании полицейского государства… А между тем, вовремя не остановленные, эти "кемпирабадцы" были способны не только сорвать подписание важнейших соглашений с Узбекистаном, но и раскачать ситуацию до международного конфликта. Время показало: всё тогда было сделано правильно. От границ удалили заинтересованных истеричек – и процесс пошёл как по маслу.

- Кыргызстан не отдаёт земли, а, наоборот, приобретает, - объяснял народу в ноябре 2022 года Камчыбек Ташиев. – По соглашению с Узбекистаном более 19 500 га перешло Кыргызстану!

Заподозрить генерала в том, что он направо и налево раздаёт кыргызские земли, может лишь совсем недалёкий человек. У главного чекиста Кыргызстана неоднократно была возможность доказать свою подлинную любовь к каждому клочку родной земли – и он эти возможности использовал. Он, натурально, костьми ляжет, чтобы Кыргызская Республика сохранилась как целостное, неделимое и независимое государство. И, как никто другой, заботится о внутренней и внешней государственной безопасности.

Делимитация границ – дело дипломатически непростое. Здесь важно учитывать каждый нюанс, каждую малозначительную на первый взгляд деталь. Описание границ – это череда взаимных уступок. Если одна сторона подойдёт к этому вопросу с позиции диктатора, теряется сам смысл в делимитации. Останутся обиженные, и недоразумения не прекратятся. Только в одном он проявил твёрдость: настоял на том, чтобы за основу были взяты документы 1991 года (таджики предлагали отталкиваться от документов столетней давности). В остальном – каждый метр территории обговаривался и обсуждался с учётом пожеланий обеих сторон. Это и позволило в конце концов прийти к консенсусу.

Странно, что ташиевские критики этого не понимают и снова накидываются на него с огульными обвинениями в раздаче земель. Вместо благодарности за долгожданный мир в Баткене. Вместо признания его заслуг как подлинного патриота, мудрого политика и блестящего дипломата… И те, кто до Ташиева тщетно старался урегулировать приграничные споры, будто воды в рот набрали. Хотя могли бы поддержать и поздравить.

Наступает весна – пора брожений и шатаний. Самое благоприятное время для очередной кыргызской бузы. Как всегда в такие периоды, на сцену выходят "униженные и оскорблённые", кому не удалось порулить государством. Выходят с традиционным "кетсином" и начинают будоражить народ, настраивая его против власти. Используют для этого любой повод. Сейчас вот идёт попытка политизировать кыргызско-таджикские соглашения и истолковать их так, как выгодно самим подстрекателям. Они-то и попытаются вслед за кемпир-абадской разыграть баткенскую карту.

Эти люди Ташиеву известны. "Есть много слов, но я всё выскажу позже, - пообещал он на объединённом заседании комитетов ЖК. – Деятельность некоторых чиновников была предательской".

Предателей в Кыргызстане не прощают.