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В Бишкеке в ДТП с участием блогера погиб 17-летний скутерист

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- Назгуль Абдыразакова
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25 февраля в Бишкеке произошло ДТП с участием блогера Манаса Эгембердиева. Об этом нашему изданию сообщил инспектор пресс-службы УПСМ по ГУВД города Бишкек Жусупов Надырбек.

По его данным, автомобиль столкнулся с 17-летним скутеристом, который, скончался от полученных травм. Водитель на момент столкновения был трезв. По результатам экспертизы будут даны соответствующие заключения. В настоящее время проводится расследование.

Также в УПСМ опровергли информацию, появившуюся в социальных сетях, что авария была устроена автогонщиками.

По данным СМИ, близкие погибшего опасаются, что Манас Эгембердиев пытается избежать ответственности. Они требуют справедливого расследования.


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URL: https://www.vb.kg/443431
Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек
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