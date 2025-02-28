Сладкий капитал: как развивается кондитерская индустрия Кыргызстана

Кондитерская индустрия Кыргызстана демонстрирует уверенный рост, однако сталкивается с рядом вызовов. Среди них - соблюдение стандартов качества, конкуренция с зарубежными компаниями на внутреннем рынке и сложности с экспортом продукции. Тем не менее, эти препятствия не останавливают развитие отрасли.

По словам генерального директора кондитерского дома Kulikov Дениса Гайворонского, в последние годы объем внутреннего производства увеличивается на 20-30% ежегодно.

"Рынок делится на два ключевых сегмента: шоколадно-конфетные изделия и бисквитно-кремовые товары. Причем первый сегмент значительно превосходит второй по объему продаж. Если говорить в целом, то рынок стабильно растет, появляются новые игроки, ассортимент становится более разнообразным", - отмечает Гайворонский.

Однако, по его словам, внутренний рынок пока уступает импортному с точки зрения стандартов безопасности.

"Зарубежные кондитерские изделия чаще соответствуют более строгим требованиям. Местные производители в основном ограничиваются получением национальных сертификатов качества - прежде всего из-за высоких затрат. Компании, ориентированные только на внутренний рынок, редко инвестируют в дополнительные меры безопасности", - поясняет Гайворонский.

Ситуация меняется, если бизнес нацелен на экспорт. Тогда сертификация становится приоритетом.

"С самого начала мы стремились не просто выпускать сладости, а создавать продукцию, соответствующую международным стандартам. Мы инвестировали в сертификацию и контроль качества, что, безусловно, увеличивает себестоимость. Однако именно это позволяет завоевывать доверие потребителей. Они знают, что, выбирая нашу продукцию, получают гарантированно качественный и безопасный продукт", - делится опытом глава кондитерского дома.

Крупные производители вносят значительный вклад в продвижение кыргызской кондитерской продукции на зарубежные рынки. В 2024 году Кыргызстан экспортировал 421 тонну сладостей на сумму 73,6 млн сомов. При этом экспорт мучных кондитерских изделий был в восемь раз выше - 3 тысячи 528 тонн на 2,2 млрд сомов. Это на 165 тонн больше, чем в 2023 году, что подтверждает положительную динамику отрасли. Основными зарубежными рынками сбыта стали Казахстан (2 тысячи 661 тонна), Россия (334 тонны) и Узбекистан (88 тонн).

Тем не менее, импорт мучных изделий по-прежнему значительно превышает экспорт. В 2024 году в страну было ввезено 35 тысяч 921 тонна продукции на сумму 4,2 млрд сомов. Лидеры поставок - Россия, Казахстан, Турция и Узбекистан.

Несмотря на то, что Кыргызстан пока больше закупает сладостей, чем продает, экспортные поставки продолжают расти, постепенно сокращая этот разрыв.

На фоне растущего спроса на качественную местную продукцию в Оше планируется строительство современной кондитерской фабрики. Финансирование проекта в размере 63 млн сомов обеспечено Российско-Кыргызским Фондом Развития (РКФР).

Уже известно, что фабрика расположится на площади в 1,7 тысячи квадратных метров и обеспечит работой 55 человек. К сентябрю 2025 года предприятие выйдет на производственную мощность в 1,5-2 тонны продукции в сутки. Это не только укрепит внутренний рынок, но и создаст новые возможности для экспорта.

Сегодня инвестиции в данный сектор ограничены, на фоне этого строительство фабрики - это, безусловно, позитивное событие. Однако, как отмечает Денис Гайворонский, на данном этапе речь идет о предприятии сравнительно небольшого масштаба.

"Важно, что проект реализуется на юге страны, где пока нет крупных игроков. Возможно, предприниматели ориентируются на создание качественного продукта именно для этого региона. Если в будущем такие компании захотят выйти на национальный уровень, мы это только поддержим. Мы не рассматриваем их как конкурентов - наш основной бизнес ориентирован на экспорт. Если кто-то берет с нас пример, внедряет лучшие практики - это прекрасно", - комментирует он.

По мнению Гайворонского, будущее кондитерской индустрии во многом зависит от повышения осведомленности потребителей о качестве продукции и стандартах безопасности.

"Каждая компания сама решает, на каком уровне хочет соответствовать стандартам. Это формирует здоровую рыночную конкуренцию. Государству не стоит навязывать жесткие требования, так как это ограничивает развитие рынка. Однако информирование потребителей играет ключевую роль. Чем больше люди понимают, зачем нужна сертификация и что она дает, тем быстрее сам рынок адаптируется к высоким стандартам", - резюмирует он.

Развитие кондитерской индустрии - это не только про бизнес-инициативы, но и про продовольственную безопасность. Кыргызстан, оставаясь зависимой от импорта страной, стремится наращивать внутреннее производство. Важную роль в этом процессе играет РКФР, который поддерживает проекты, способствующие снижению импортозависимости.

На сегодня Фонд уже инвестировал 145 млн долларов в 1,9 тысячи сельскохозяйственных проектов. В числе инициатив - строительство под Бишкеком производства черной осетровой икры, рассчитанного на выпуск 7 тысяч тонн рыбы и 8 тонн икры в год. Также, в Иссык-Кульской области при поддержке Фонда проведена модернизация молочного завода "Ак-Булак Плюс", что позволило увеличить объем переработки молока более чем в два раза и создать 105 новых рабочих мест. Эти проекты способствуют укреплению продовольственной устойчивости страны и развитию агропромышленного комплекса Кыргызстана.