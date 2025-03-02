Нововведения в трудовом законодательстве Кыргызстана обсудили в МДС

28 февраля Международный деловой совет (МДС) совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции обсудили нововведения в принятом Трудовом кодексе КР.

Упрощение регулирования трудовых отношений - один из ключевых факторов повышения инвестиционной привлекательности страны. Чем прозрачнее и сбалансированнее нормы трудового законодательства, тем больше работодателей будут оформлять трудовые отношения официально и инвестировать в развитие человеческого капитала.

"Поэтому МДС на протяжении многих лет активно работает над либерализацией трудового законодательства, стремясь к достижению баланса интересов работников и работодателей", - сказал Аскар Сыдыков, исполнительный директор МДС.

С приветственным словом на встрече выступил Мухтарбек Баймурзаев, первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР. В мероприятии приняли участие компании из банковского, горнодобывающего, телекоммуникационного, пищевого, логистического, образовательного и других секторов экономики, а также представители государственных органов и дипломатических миссий.

Участие МДС

Предложение МДС разработать новый проект Трудового кодекса поддержал глава кабмина еще в сентябре 2022 года на заседании Инвестиционного совета при кабинете министров КР и поручил Минтруда внести его на рассмотрение в правительство.

На всех этапах разработки законопроекта члены МДС активно участвовали в рабочих группах при Минтруда, внеся более сотни предложений, несколько десятков из которых были так или иначе учтены в итоговой редакции кодекса.

В результате 23 января 2025 года Президент КР Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс, принятый Жогорку Кенешем 18 декабря 2024 года.

Ключевые изменения в Трудовом кодексе

Бермет Карабаева, зав. отделом труда в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, ознакомила участников встречи с новой редакцией Трудового кодекса КР, рассказала о преимуществах нового документа. Как известно, обновление устаревших законов способствует повышению инвестиционной привлекательности страны. Если раньше Трудовой кодекс содержал 446 статей, то в результате оптимизации осталось 267 статей. Часть перенесены в другие законы, часть объединены или исключены.

Одним из ключевых нововведений является официальное признание удаленной и смешанной работы. Теперь работники могут выполнять свои обязанности дистанционно или в гибридном формате, что особенно актуально в условиях развития технологий и цифровизации.

Также введены электронные трудовые договоры и трудовые книжки, что значительно упрощает процесс оформления на работу и ведение кадрового учета. Эти изменения способствуют сокращению бюрократических процедур и повышению прозрачности трудовых отношений.

Если ранее срок исковой давности по спорам о взыскании заработной платы был неограничен, то теперь он составляет 3 года с того дня, когда такая заработная плата должна была быть уплачена в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Закреплена зависимость зарплаты от объема, качества и сложности выполняемой работы с учетом профессиональных стандартов.

За каждый день просрочки выплаты зарплаты, отпускных и окончательного расчета при увольнении введен штраф в 0,25%. Ранее размер пени составлял 0,5% (после увольнения) и 0,15% (во время работы).

Стажировка теперь является формой обучения на рабочем месте, что способствует развитию профессиональных навыков.

Предусмотрена также социальная поддержка уязвимых групп населения. Для улучшения условий труда отдельных категорий граждан введены обязательные квоты на трудоустройство выпускников детских домов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, многие из этих нововведений были инициированы представителями бизнеса, включая членов МДС.

Электронный сервис ГНС

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов КР представила электронный сервис по ведению реестра наемных работников в кабинете налогоплательщика (cabinet.salyk.kg). Согласно законодательству КР, все работодатели обязаны вносить актуальные данные о своих сотрудниках в этот реестр. Старший инспектор департамента оперативного контроля ГНС Эсенгул Ормонбеков продемонстрировал функционал реестра и ответил на вопросы участников.

Мероприятие завершилось открытой дискуссией, в ходе которой представители государственных органов дали разъяснения по актуальным вопросам бизнеса. МДС продолжит работу по улучшению инвестиционной привлекательности Кыргызстана, а также будет способствовать развитию диалога между бизнесом и государственными органами для выработки эффективных решений и продвижения реформ.