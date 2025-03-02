Мониторинг сравнительных цен на продукты питания в КР, РФ и РК

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 26 февраля 2025 года был проведен мониторинг сравнительных цен на продукты питания (по хлебопродуктам, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, мясу, молоку, сахару, яйцу, маслу растительному) в Кыргызстане, России и Казахстане.

По итогам мониторинга в Кыргызской Республике пшеница 1 сорта (импортная) подорожала на 0,4%, подсолнечное рафинированное масло на 0,4%, баранина (кроме сулпа) на 0,5%, говядина на 1,4%, сахар песок на 0,2%, Хлеб (хлеб) из пшеничной муки 1 сорта снизился на 0,5%, пастеризованное молоко на 0,1%, рис на 0,9%, морковь на 5,1%, лук на 2,7%.

В Республике Казахстан увеличилось производство пшеничной муки 1 го сорта (местная мука снизилась на 3,3%, картофель на 1,5%, молоко пастеризованное на 0,4%, баранина на 0,1%).

В Российской Федерации говядина выросла на 1,4%, баранина на 0,7%, картофель на 2,5%, а цена на куриные яйца снизилась 2,4%.