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Мониторинг сравнительных цен на продукты питания в КР, РФ и РК

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 26 февраля 2025 года был проведен мониторинг сравнительных цен на продукты питания (по хлебопродуктам, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, мясу, молоку, сахару, яйцу, маслу растительному) в Кыргызстане, России и Казахстане.

По итогам мониторинга в Кыргызской Республике пшеница 1 сорта (импортная) подорожала на 0,4%, подсолнечное рафинированное масло на 0,4%, баранина (кроме сулпа) на 0,5%, говядина на 1,4%, сахар песок на 0,2%, Хлеб (хлеб) из пшеничной муки 1 сорта снизился на 0,5%, пастеризованное молоко на 0,1%, рис на 0,9%, морковь на 5,1%, лук на 2,7%.

В Республике Казахстан увеличилось производство пшеничной муки 1 го сорта (местная мука снизилась на 3,3%, картофель на 1,5%, молоко пастеризованное на 0,4%, баранина на 0,1%).

В Российской Федерации говядина выросла на 1,4%, баранина на 0,7%, картофель на 2,5%, а цена на куриные яйца снизилась 2,4%.


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URL: https://www.vb.kg/443448
Теги:
Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан, продукты
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