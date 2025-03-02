Союзу промышленников и предпринимателей России рассказали о Кыргызстане

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Боконтаева с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы российско-кыргызского делового сотрудничества с РСПП

Кубанычбек Боконтаев представил информацию о проводимых в Кыргызстане за последние годы масштабных реформах, включая возвращение стратегических активов в государственную собственность, активные усилия по цифровизации и борьбе с коррупцией и реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов, благодаря которым наблюдается политическая стабильность, динамичное развитие экономики страны, улучшение её социальной политики и активизация внешнеэкономических связей.

Отметив особую роль России как важнейшего стратегического партнера Кыргызской Республики, Посол К.Боконтаев выразил открытость Кыргызской Республики для российских инвестиций, готовность полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов в приоритетные отрасли экономики страны и пригласил А. Шохина посетить Кыргызскую Республику с целевой бизнес-миссией деловых кругов РСПП.

В свою очередь, президент РСПП А. Шохин отметил "взрывной рост интереса к Кыргызстану со стороны российских бизнес-кругов", который объясняется проведением большого числа двусторонних деловых мероприятий, благоприятными условиями, созданными для иностранного, в том числе российского капитала, интеграционными процессами в рамках ЕАЭС. Информировав об активном взаимодействии РСПП со своим кыргызским партнером в лице Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП), А. Шохиным была отмечена заинтересованность бизнеса двух стран в совместной работе не только по развитию двустороннего торгово-экономического и кооперационно-инвестиционного сотрудничества, но и реализации взаимодействия в многосторонних форматах на площадке Делового совета ЕАЭС.

А. Шохин затронул вопросы последних изменений в миграционном законодательстве и выразил заинтересованность российских предприятий в трудовых ресурсах из Кыргызстана, который является членом ЕАЭС и страной, где статус русского языка официально закреплен в Основном законе. Посол К. Боконтаев особо подчеркнул важность сохранения преференциальных условий, предусмотренных для трудящихся из ЕАЭС, и призвал РСПП как авторитетное бизнес-объединение, поддерживающее интересы власти, бизнеса и общества, предпринять необходимые усилия в этом контексте.

В заключении стороны наметили планы совместных действий на 2025 год и договорились продолжить тесное взаимодействие между посольством и РСПП для дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества между деловыми кругами двух стран во благо углубления кыргызско-российских взаимоотношений.

Справочно: Российский союз промышленников и предпринимателей – это всероссийское бизнес-объединение, состоящее из тысячи российских компаний и более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг, а также промышленные, научные, финансовые организации во всех регионах России.

Деятельность РСПП, как самого влиятельного общественного бизнес-объединения России, нацелена на консолидацию усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.