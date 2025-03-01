С легендой футбола Юсупом Мусаевым пришли проститься ветераны спорта

В Бишкеке прошли похороны легендарного футболиста, заслуженного мастера спорта Юсупа Иминовича Мусаева, который скончался 27 февраля в возрасте 89 лет. На панихиде присутствовали президент Кыргызского футбольного союза (КФС) Камчыбек Ташиев, ветераны футбола, коллеги, друзья и общественные деятели. Отдать дань уважения пришли представители и других видов спорта. В частности, в панихиде принял участие директор городской федерации бокса Бишкека Тилек Усупов.

"Юсуп Иминович оставил глубокий след в истории кыргызского футбола. Он забил более 150 голов и был признан лучшим кыргызским футболистом XX века. Его преданность футболу и вклад в развитие этого вида спорта никогда не будут забыты", - говорится в заявлении КФС.

Юсуп Мусаев с 1957 по 1969 год выступал за команду "Алга" и считался лучшим футболистом Кыргызстана в 20 веке. За заслуги в отечественном футболе награжден медалью "Данк", а также почетной грамотой от президента FIFA Йозефа Блаттера.