В Риме открыли памятник Чингизу Айтматову

В престижном районе Париоли города Рим в парке "Вилла Грациоли" 27 февраля состоялось торжественное открытие памятника всемирно известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР

По данным ведомства, данный проект реализован посольством Кыргызстана в Италии в рамках популяризации и продвижения кыргызского культурного наследия.

Ранее, в октябре 2024 года в ходе официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Италию, в Риме состоялось открытие парка "Кыргызстан".

Памятник, получивший название "Вершина Айтматова", выполнен из Каррарского белого мрамора. Его автор – известный кыргызский скульптор Алексей Морозов, чьи работы получили широкое международное признание. В своем произведении он передал философскую глубину творчества кыргызского писателя и его размышления о судьбе человечества.

В церемонии приняли участие руководство Министерства культуры Италии, Министерства иностранных дел, мэрий городов Рим, Градара, Сант"анджело Ле Фратте, представители дипломатического корпуса, ведущие итальянских и международных СМИ, представители творческой интеллигенции, научных, культурных и деловых кругов, члены семьи Ч.Айтматова, а также представители кыргызских диаспоральных объединений со всей Италии.

В своем выступлении посол Т.Базарбаев пожелал, чтобы памятник "Вершина Айтматова" стал символом вдохновения для новых поколений кыргызстанцев и итальянцев, напоминанием о важности сохранения культурного наследия и о силе искусства, способного объединять людей разных национальностей и культур.

Искусствовед всемирно известной "Галереи Боргезе", а также будущий куратор национального павильона Кыргызстана на выставке художественного искусства "Венецианского биеннале 2026 года" Д.Леарди высоко оценила художественную ценность и значение памятника, подчеркнув его роль в международном признании Ч. Айтматова и его литературного наследия.

Памятник Ч.Айтматову станет еще одним символом дружбы и продолжением культурного диалога между народами Кыргызстана и Италии.