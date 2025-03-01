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Роналдо Назарио назвал 11 лучших игроков в истории футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный бразильский форвард Роналдо Назарио поделился своим списком из 11 величайших футболистов всех времен. Бывший нападающий, известный своими невероятными способностями и достижениями на поле, выбрал игроков, которые, по его мнению, оставили неизгладимый след в истории футбола.

Вот список игроков, которых Роналдо включил в свою команду:

1. Лев Яшин (Вратарь) - Единственный вратарь, который удостоился Золотого мяча, считается величайшим голкипером всех времен.

2. Кафу (Правый защитник) - Легендарный бразилец, дважды выигрывавший чемпионат мира, известен своими лидерскими качествами и отличной физической подготовкой.

3. Франц Беккенбауэр (Центральный защитник) - Один из самых умных и техничных защитников в истории футбола.

4. Паоло Мальдини (Центральный защитник) - Символ защиты, знаменит своей долговечностью и великолепной игрой в обороне.

5. Роберто Карлос (Левый защитник) - Знаменитый своими мощными ударами со штрафных и атакующими действиями на левом фланге.

6. Зико (Полузащитник) - Техничный бразильский плеймейкер, оставивший незабываемый след в истории футбола.

7. Диего Марадона (Полузащитник) - Один из самых великих игроков всех времен, прославившийся своим дриблингом и игрой с мячом.

8. Йохан Кройф (Полузащитник) - Гений, который изменил футбольную тактику, став основателем концепции тотального футбола.

9. Лионель Месси (Нападающий) - Один из лучших игроков современности, чье мастерство в дриблинге и голах признано по всему миру.

10. Криштиану Роналду (Нападающий) - Великий бомбардир, известный своей стабильностью и атлетизмом на протяжении всей своей карьеры.

11. Роналдо Назарио (Нападающий) - Сам бразилец, который, конечно же, не мог не включить себя в этот список, прославившийся своими голами и невероятным дриблингом.

Этот список отражает широкий спектр футболистов, которые оставили яркий след в разных поколениях. Роналдо продемонстрировал уважение и признание великих мастеров, как прошлого, так и настоящего футбола.


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URL: https://www.vb.kg/443463
Теги:
футбол
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