Джанни Инфантино прокомментировал будущее России на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможном участии сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. В недавнем заявлении он отметил, что на данный момент обсуждение этого вопроса не является приоритетным, так как существуют более важные мировые проблемы. Тем не менее, Инфантино выразил надежду, что в будущем все страны смогут вернуться к международным соревнованиям, если будет достигнут мир.

Также глава ФИФА уточнил, что президент США Дональд Трамп не обращался к нему с просьбой рассмотреть вопрос допуска российской сборной к мировому первенству.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров в феврале 2022 года. Несмотря на это, сборная России продолжает проводить товарищеские матчи, встречаясь с такими командами, как Сербия, Беларусь, Вьетнам, Бруней и Сирия. В сентябре 2023 года Инфантино уже комментировал ситуацию, не исключая возможного участия России в ЧМ-2026, заявив: "Будет видно".

Вопрос о возвращении российской сборной на мировую арену остается открытым, а окончательное решение по ее участию в чемпионате мира примет ФИФА в будущем.